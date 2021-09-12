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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد حديث الرئيس السيسي

برلمانية: الدولة نجحت بقيادة السيسي في تجاوز أزمة الهجرة غير الشرعية

صدى البلد

ثمنت  النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أنها تهدف إلى تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وعلقت السيد في تصريحاته لـ"صدى البلد" على حديث الرئيس السيسي بشأن واقعة علق واقعة هروب طالب بالمرحلة الإعدادية عبر منفذ السلوم لدولة أجنبية، عن طريق الهجرة غير الشرعية وإشارته إلى الدور المنوط ب وسائل الإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية القيام به تجاه التوعية ، موضحة أن هذه الظاهرة يجب محاربتها بكافة السبل والطرق الممكنة، وذلك بتعاون كافة المؤسسات والتنسيق فيما بينهم.

 

ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إلى أن الدولة المصرية استطاعت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي  أن تنجح في تجاوز وتخطي الملفات الشائكة، وأبرزها الهجرة غير الشرعية، مؤكدة ان الاشادات الدولية التي انهالت على مصر بعد نجاحها المبهر  في هذا الملف الصعب. 

 

وأضافت النائبة صبورة السيد  أن حديث الرئيس السيسي على هذه الحالة، يجب أن يكون دفعة للجميع للقيام بادوارهم المنوطين بها، من خلال التوعية والتعليم الجيد وجعل الشباب أكثر دراية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تدور في خواطرهم بشأن السفر للخارج والأحلام الوهمية التي تستحوذ عليهم.

 

هذا وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي على واقعة هروب طالب بالمرحلة الإعدادية عبر منفذ السلوم لدولة أجنبية، عن طريق الهجرة غير الشرعية قائلا: “هل وسائل الإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية قائمة بدورها لما طالب في سن زي ده يشوف الأمل خارج بلده”.
 

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