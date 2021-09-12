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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| وكالة أدوية تحذّر من أعراض خطيرة لـ لقاح أسترازينيكا.. مكملات غذائية لعلاج الانتفاخ والغازات

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، وسوف نقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتماما من قبل متابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

 

نشرة المرأة والصحة 

للفتيات..تعرفي على موضة ألوان المكياج لخريف 2021
 

مع قرب بداية الخريف و نهاية فصل الصيف تختلف موضة و ألوان المكياج، وهي من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الفتيات و البنات لكي تكون مواكبة لأحدث صيحات الموضة.

 

دراسة جديدة تكشف أقوى لقاح لمقاومة متحور دلتا
 

تشير دراسات أمريكية إلى أن لقاحات فيروس كورونا المستجد  توفر حماية قوية ضد الاستشفاء والوفاة ، حتى في مواجهة متغير دلتا شديد العدوى ، لكن يبدو أن حماية اللقاح تتضاءل بين المواطنين الأكبر سنًا ، خاصة بين أولئك أصحاب  الـ 75 عاما فأكثر.

 

شلل مؤقت.. وكالة الأدوية الأوروبية تحذّر من أعراض خطيرة لـ لقاح أسترازينيكا
 

حذرت  وكالة الأدوية الأوروبية  يوم الأربعاء  الماضي من متلازمة Guillain-Barre وهو اضطراب عصبي يمكن أن يسبب شللًا مؤقتًا  كأثر جانبي نادر جدًا لـ أسترازينكا، وهي الخطوة التي تأتي بعد أسابيع فقط من اضطراب الأعصاب،  تم إدراجه كأثر جانبي محتمل للقاح آخر قائم على الفيروسات الغدية من إنتاج شركة Johnson & Johnson.

 

هل السيليكون يؤدي للإصابة بـ سرطان الثدي؟ طبيب يوضح
 

صرح الدكتور هيثم النجار استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام وشفط الدهون وتجميل الوجه والفكين، أن عملية زراعة الثدي عن طريق الحقن بالسليكون يوجد معتقد خطأ مرتبط بها وهو ان السليكون يتسبب فى بعض الأمراض مثل سرطان الثدي، وما الى ذلك لكن بعض الدراسات الطبية أثبتت أن السليكون امن جدا على صحة الانسان ولا يسبب أي مشاكل صحية وحاصل على موافقة الصحة العالمية.

 

نصائح للحفاظ على بشرتك صحية ورطبة
 

الحصول على بشرة صحية ومثالية قد لا يحتاج إلى استخدام مستحضرات تجميل باهظة الثمن، ولكن يمكن لبعض التغييرات الغذائية، والقيام بروتين تنظيف وترطيب للبشرة، أن يساعدك في الحصول على بشرة صحية ومتوهجة.

 

دراسة: عصير العنب الأحمر يحمي من أمراض القلب
 

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن فوائد عصير العنب الأحمر من قبل باحثون في جامعة أنجليا روسكين، أن شرب عصير العنب الأحمر يوميًا قد تمنحك جميع الفوائد الصحية و يقيك من الإصابة بالعديد من الأمراض.

 

أضرار الاستحمام يوميا للشعر والدماغ.. وهل يجب استخدام الماء البارد أم الساخن
 

هل تستحم أو تستحم يوميا؟ إذا قمت بذلك ، فأنت لست وحدك.. ولكن هل هناك اضرار الاستحمام يوميا؛ حيث ان هناك الكثيرين يقومون بالاستحمام بشكل يومي، وايضا منهم من يقوم بالاستحمام لعدة مرات خلال يومهم. وهل هناك  اضرار الاستحمام يوميا.

 

أفضل مكملات غذائية لعلاج الانتفاخ والغازات الزائدة
 

يشكل علاج الانتفاخ والغازات الزائدة مشكلة شائعة للعديد من الناس من جميع الأعمار، ويمكن أن يحدث لعدة أسباب، بما في ذلك حالات مثل القولون العصبي، وعدم وجود نظام غذائي متنوع كاف.

 

علامة في البطن تؤكد إصابتك بمرض خطير في الكبد
 

هناك العديد من العلامات التي تشعر بها في البطن، و تنذرك بأنك تعاني من مرض الكبد الدهني غير الكحولي ، ويجب عند ظهور هذه العلامات مراجعة الطبيب سريعا، لأنها دليل على وجود مرض شديد في الكبد.

 

فوائد عرق السوس للبطن والقولون.. أبرزها علاج جرثومة المعدة
 

هناك العديد من فوائد عرق السوس للمعدة والقولون؛ حيث أجريت بعض الدراسات لقياس مدى فاعلية عرق السوس في علاج بعض مشكلات القولون والمعدة، والتي شهدت نتائج فعالة ومبهرة.

 

أفضل علاج للنقرس بالأعشاب والعسل والماء والملح
 

افضل علاج للنقرس بالاعشاب.. ام يمكن استخدام طرق وحيل أخرى لعلاج النقرس نهائيا، وفي هذا الموضوع سوف نتطرق لكل ما يهم مرضى النقرس وأبرز العلاجات المستخدمة والفعالة، و الاكلات المناسبة لـ مرضى النقرس والغير مناسبة  ايضا.

 

الكشف عن أعراض جديدة للإصابة بـ سرطان الأمعاء
 

يعد سرطان الأمعاء الدقيقة هو نوع غير شائع من السرطان يحدث في الأمعاء الدقيقة، أمعائك الدقيقة عبارة أنبوب طويل يحمل الطعام المهضوم من المعدة إلى الأمعاء الغليظة.

 

دراسة: هؤلاء الأشخاص يتمتعون بمناعة طبيعية ضد فيروس كورونا.. فمن هم ؟
 

هناك بعض الأشخاص الذين اكتسبوا مناعة ضد الإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID-19، وقد أطلق عليها الباحثون المناعة الخارقة أو "المناعة الهجينة"، ويمكن لأجهزة المناعة لدى هؤلاء المرضى إنتاج الكثير من الأجسام المضادة القادرة على الاستجابة لمتغيرات مختلفة ، كما تم توثيقه في دراسات متعددة في الأشهر الأخيرة.

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