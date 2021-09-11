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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير السياحة والآثار يكشف تفاصيل زيارة موسكو وأهميتها.. فيديو

وزير الآثار يجتمع
وزير الآثار يجتمع بمنظمي السياحة الروسية في موسكو

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن  سبب زيارته موسكو، قائلاً: " هي سلسلة زيارات خاصة بالدول المُصدرة للسياحة"، مشيراً إلى زياراته في العام الماضي لـ أوكرانيا، وبلاروسيا، وبولندا، والسعودية، وألمانيا.

وأضاف خالد العناني في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، أنه كان هناك توقف في رحلات الطيران المتجهة من روسيا للمنتجعات المصرية وذلك منذ عام 2015، وتم استئنافها في عام 2018، وتم استئناف الزيارات من روسيا لـ شرم الشيخ والغردقة في 9 من أغسطس الماضي.  

وتابع وزير السياحة والآثار، أن زيارته لـ روسيا بمثابة أول لقاء رسمي منذ زمن مع السلطات الروسية المعنية بالسياحة، والمعنية بأزمة كورونا أيضاً، واتحاد الغرف السياحية في روسيا، وأصحاب الشركات السياحية، وعدد كبير من الإعلاميين في روسيا.

ونوه خالد العناني أن الهدف الرئيسي من زيارته لـ موسكو إطلاعهم على الإجراءات الاحترازية في مصر، معقباً: "الحمدلله مطمئنين".

وأشار وزير السياحة والآثار إلى ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر، مضيفاً أن دول العالم بأكمله حذرة من تنشيط السياحة بها واستئناف الزيارات للدول الأُخرى .

وكشف خالد العناني عن رد الفعل الروسي حول استئناف السياحة والزيارات الروسية لمصر، قائلاً: "الحمدلله الانطباع ايجابي، ومفيش أي ملاحظات منهم سواء أمنية أو سياحية أو صحية.. مكنوش هياخدوا القرار باستئناف الزيارات إلا لما اتأكدوا من الاجراءات الاحترازية في مصر".  

وأضاف وزير السياحة والآثار قائلاً: “مازالت الأعداد والسياحة في شرم الشيخ والغردقة قليلة.. ولكن نأمل أن تزداد خلال الفترة القادمة”، مشيراً إلى أنه تم التوافق مع شركات السياحة الروسية على خطة لزيادة الأعداد تريجياً.

وزير السياحة والاثار موسكو خالد العنانى برنامج الحكاية أزمة كورونا

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