عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب : الزمالك حصد 7 ألقاب وننتظر بطولة كأس مصر

أحمد - الأحمر
أحمد - الأحمر

أشاد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك  بتتويج الفارس الأبيض ببطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد التي حققها فريق اليد على حساب الأهلي.

 

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية: “المجهود الذى تكلل بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي يحسب للجنة المكلفة بإدارة الزمالك بأكمله”.

 

وأضاف: “ما تحقق نتاج عمل اللجنة بكل أعضائها ونجحنا فى توفير المناخ الأمثل لكل الألعاب وحققنا ما يقرب من 7 بطولات حققها نادى الزمالك وننتظر التتويج ببطولة كأس مصر.

 

وأضاف: “فرع نادي الزمالك الجديد بـ 6 أكتوبر وشركة الكرة على رأس أولوياتنا للمرحلة المقبلة حتى مع وضع الرتوش الأساسية لهما”.

 

الزمالك يواجه برشلونة 

 

ويواجه فريق كرة اليد بنادى الزمالك نظيره فريق برشلونة يوم الأربعاء الموافق ٦ أكتوبر القادم فى إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

 

مباراة الزمالك وبرشلونة سوف تقام على ملعب الجوهرة في مدينة جدة السعودية بسعة الاستاد ١٥ ألف متفرج.

 

ومن المقرر أن يكون عدد الحضور المسموح به لحضور مباراة الزمالك وبرشلونة ٧٠٠٠ متفرج فقط على أن يكون محصنا، وحاصل على اللقاح مرتين.

 

وأعلنت جماهير نادي الزمالك فى مدينة الرياض عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك السفر الى مدينة جدة لمؤازرة نادي الزمالك في بطولة العالم لكرة اليد للأندية.

 

وتشمل رحلة الذهاب من الرياض الى جدة بتاريخ يوم الثلاثاء ٥/ ١٠ وتكون تذكرة مباراة الزمالك أمام برشلونة بتاريخ يوم الأربعاء ٦/ ١٠ فيما تحدد موعد رحلة العودة للرياض بتاريخ يوم الجمعة  ٨ / ١٠.

 

وحقق نجوم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أرقاما قياسية بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي، بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين، الجمعة، على صالة الدكتور حسن مصطفى.

 

ونجح الثنائي أحمد الأحمر ومحمد رمضان "هتلر" في الحصول مع الزمالك على ٥ ألقاب لبطولة السوبر الإفريقي أعوام ٢٠١٠،٢٠١٢ ، ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ،٢٠٢١.

 

فيما نجح حمادة الروبي نجم الزمالك السابق ومدرب فريق اليد الحالي في التتويج بثلاثة ألقاب كلاعب ولقبين كمدرب.

 

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

 

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

حسين لبيب الزمالك السوبر الإفريقي الأهلى برشلونة كأس العالم للاندية حسن مصطفي أحمد الأحمر

موضوعات متعلقة

خاص.. موقف الأهلي من فريق اليد بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك

أخبار الزمالك| إغراءات الخليج تطارد أشرف بن شرقي .. رحيل جنش.. 7 آلاف مُشجع في مباراة برشلونة والأبيض في كأس العالم

ترشيحاتنا

الحكومة تبيع أجلي خزانة بـ10.5 مليار جنيه.. اليوم

برلمانية: إلغاء خانة الديانة من البطاقة "طمس" للهوية الدينية

لو من مواليد 12 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما النصيحة

أصبحت جاهزة بالفعل.. انطلاقة قوية لـ فولكس فاجن بولو| صور

اليوم.. آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2021

شركة TCL تعتزم إطلاق أول هاتف قابل للطي رخيص الثمن ومنافس ل Galaxy Z Flip

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

استعان بخدمات ميدو.. تعرف علي مدرب بيراميدز الجديد وجهازه المعاون

اليوم.. آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2021

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

قالولي 3 ساعات وهتموت.. أحمد العوضي يكشف مفاجأة ببداية مرض ياسمين عبد العزيز

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور

مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

الإعدام أم الحبس مجددا.. ما مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة بعد القبض عليهم؟

17 مليون جنيه.. شاهد منزل وسط الصحراء بتكلفة خيالية والسبب غريب|صور

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

منهم المقاومة والفرار.. القبض على 4 أسرى هاربين من سجن جلبوع |فيديوجراف

مصر مستمرة.. 7 توصيات من السيسى للحكومة فى مجال حقوق الإنسان

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ