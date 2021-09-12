حسين لبيب : الزمالك حصد 7 ألقاب وننتظر بطولة كأس مصر

أشاد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بتتويج الفارس الأبيض ببطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد التي حققها فريق اليد على حساب الأهلي.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية: “المجهود الذى تكلل بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي يحسب للجنة المكلفة بإدارة الزمالك بأكمله”.

وأضاف: “ما تحقق نتاج عمل اللجنة بكل أعضائها ونجحنا فى توفير المناخ الأمثل لكل الألعاب وحققنا ما يقرب من 7 بطولات حققها نادى الزمالك وننتظر التتويج ببطولة كأس مصر”.

وأضاف: “فرع نادي الزمالك الجديد بـ 6 أكتوبر وشركة الكرة على رأس أولوياتنا للمرحلة المقبلة حتى مع وضع الرتوش الأساسية لهما”.

الزمالك يواجه برشلونة

ويواجه فريق كرة اليد بنادى الزمالك نظيره فريق برشلونة يوم الأربعاء الموافق ٦ أكتوبر القادم فى إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

مباراة الزمالك وبرشلونة سوف تقام على ملعب الجوهرة في مدينة جدة السعودية بسعة الاستاد ١٥ ألف متفرج.

ومن المقرر أن يكون عدد الحضور المسموح به لحضور مباراة الزمالك وبرشلونة ٧٠٠٠ متفرج فقط على أن يكون محصنا، وحاصل على اللقاح مرتين.

وأعلنت جماهير نادي الزمالك فى مدينة الرياض عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك السفر الى مدينة جدة لمؤازرة نادي الزمالك في بطولة العالم لكرة اليد للأندية.

وتشمل رحلة الذهاب من الرياض الى جدة بتاريخ يوم الثلاثاء ٥/ ١٠ وتكون تذكرة مباراة الزمالك أمام برشلونة بتاريخ يوم الأربعاء ٦/ ١٠ فيما تحدد موعد رحلة العودة للرياض بتاريخ يوم الجمعة ٨ / ١٠.

وحقق نجوم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أرقاما قياسية بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي، بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين، الجمعة، على صالة الدكتور حسن مصطفى.

ونجح الثنائي أحمد الأحمر ومحمد رمضان "هتلر" في الحصول مع الزمالك على ٥ ألقاب لبطولة السوبر الإفريقي أعوام ٢٠١٠،٢٠١٢ ، ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ ،٢٠٢١.

فيما نجح حمادة الروبي نجم الزمالك السابق ومدرب فريق اليد الحالي في التتويج بثلاثة ألقاب كلاعب ولقبين كمدرب.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.