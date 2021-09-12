موقف حمدي النقاز .. حسين لبيب يكشف عن صفقات الزمالك والراحلين

كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك المؤقت عن الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق فى الميركاتو الصيفي الحالي .

وقال لبيب عبر تصريحات تليفزيونية ، ان هناك 4 أو 5 أندية تريد لاعبين من الزمالك سواء من الشباب أو الفريق الأول .

وشدد لبيب ، علي اننا أيضا نريد ضم بعض اللاعبين ولا تزال المفاوضات مستمرة والإعلان سيكون وقت حسم جميع الأمور

واختتم حسين لبيب ، تصريحاته ، اننا سنعلن خلال ساعات تفاصيل المفاوضات مع حمدي النقاز بالكامل، وسنكشف عن كل ما حدث معه منذ رحيله عن الزمالك وحتى الآن.

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال بفوز فريق اليد بالنادي ببطولة السوبر الإفريقي بطريقة خاصة على هامش التدريب مساء اليوم السبت بملعب النادي.

والتقط لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، صورة بالقميص المخصص لاحتفال فريق اليد بلقب السوبر الإفريقي.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسوبر الإفريقي.

وسيلتقي يد الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.