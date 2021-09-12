الزمالك مهدد بإيقاف القيد وخصم نقاط بسبب إتشيمبونج

قال الإعلامي محمد فاروق، مقدم برنامج ''البريمو'' عبر قناة “Ten”' إن نادى الزمالك مهدد بخصم نقاط خلال الموسم المقبل في الدوري العام، على هامش أزمة مستحقات الغاني بنچامين إتشيمبونج لاعب الفريق السابق .

وأضاف محمد فاروق، أن الزمالك سيدخل في أزمة خصم النقاط، حال فشل مسئولوه في التوصل إلى إتفاق مرضي لبنچامين إتشيمبونج لاعب الأبيض السابق ووكيله، فضلاً عن حرمان القلعة البيضاء من قيد لاعبيه الجدد خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى إيقافه من القيد لأكثر من فترة مختلفة .

وأشار فاروق إلى أن اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد رفضت تسجيل القائمة الأولية التي أرسلها مسئولو الزمالك بشأن الموسم المقبل .

وأوضح فاروق أن مديونية نادي الزمالك بلغت 52 مليون جنيه، وهذه الأزمة كانت سبباً رئيسياً في رفض مسئولو الجبلاية قيد القائمة الأولية للفريق الأبيض، بالإضافة إلى صعوبة قيد اللاعبين الجدد بقائمة الفريق .

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال بفوز فريق اليد بالنادي ببطولة السوبر الإفريقي بطريقة خاصة على هامش التدريب مساء اليوم السبت بملعب النادي.

والتقط لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، صورة بالقميص المخصص لاحتفال فريق اليد بلقب السوبر الإفريقي.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسوبر الإفريقي.

وسيلتقي يد الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.