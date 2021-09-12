سجّلها براءة اختراع.. مصطفى ابتكر سيارة تعمل بضغط الهواء بدلاً من الوقود|صور

صديقة للبيئة

مصطفي السويفي شاب في مقتبل عمره يبلغ من العمر 24 عاماً من قرية كفر الخضرة مركز الباجور ابتكر سيارة تسير بدفع الهواء بدلًا من الوقود وسجل براءة اختراع بها.

في البداية قال مصطفى السويفي إن الفكرة عبارة عن سيارة تسير بقوة الهواء بدلا من الوقود للحفاظ علي البيئة، موضحا أن الفكرة تعتمد علي الدفع بالهواء بقدر محدود من الإمكانيات.

وأكد، أنه ظل يفكر ويجرب عدة مرات حتي نجحت فكرته في تسيير سيارة بقوة دفع الهواء بدلا من الوقود.

واضاف، أن الفكرة تعتمد علي موتور يعمل بضغط الهواء حيث إن الكثير من تجاربه كانت علي آلات أخرى وانتهت بالسيارة التي قام بتسجيلها كبراءة اختراع في مكتب براءات الاختراع المصرى.

وتابع، أن والده كان خير داعم له حيث ساعده بالعديد من الإمكانيات المادية والمعنوية رغم الكثير من الإحباطات وعبارات التريقة عليه من المقربين له فور رؤيتهم للسيارة.

واكد، أن السيارة ستكون صديقة للبيئة حيث إن اختراعه تمثل في هيكل معدني وكمبروسر وإطارات، موضحا أن أمله أن تخرج فكرته للنور ويتم عمل سيارة مصرية مبتكرة تعمل بضغط الهواء ويتم تصديرها للخارج.

وناشد مصطفي أن يتم تبني حلمه ومساعدته أن تكون فكرته في حيز التنفيذ وتخرج إلى الواقع وأن تتحول الفكر إلي واقع بمساعدة وزارة الإنتاج الحربي حيث إن السيارة ستكون صديقة للبيئة ليس بها وقود أو بنزين أو اي مواد قابلة للاحتراق.

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