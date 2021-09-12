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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معركة شرسة.. ثعبانان يتصارعان على البقاء بين المنحدرات

ثعابين
ثعابين

دخل ثعبانان ضخمان في قتال مذهل، بالقرب من مسار للمشي على شاطئ ركوب الأمواج بأستراليا.

 

ويظهر فيديو نشر عبر فيسبوك  ثعبانان يتقاتلان بشكل مثير للغرابة في صراع فريد من نوعه.  

 

وأوضح صاحب الفيديو المنشور، أنه رصد هذا المشهد الغير مألوف خلال نزهته الساحلية بين المنحدرات العالية بأستراليا.


وقال صاحب الفيديو ستيوارت ماكنزي، صائد الثعابين، لصحيفة ديلي ميل أستراليا إن مشهد صراع الافاعي، مألوفًا جدًا في منطقة صن شاين كوست.

 

وأوضح أنه رأى الثعبانين يتصراعان بعد أن سقطا من أعلى جرف، فكان صراعا على البقاء بين الأفاعي .

 

وأشار صاحب الفيديو إلى أن تلك الأفاعي، واحدة من أكثر الثعابين شيوعًا في كوينزلاند وتنمو حتى 12 قدمًا (3.5 متر) كحد أقصى.

ثعبانان ضخمان استراليا مذهل فيسبوك صراع اخبار منوعات

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