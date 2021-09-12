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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تستضيف ملتقى شباب الإعلام العربي في مصر وخارجها

إعلام القاهرة
إعلام القاهرة

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، ملتقى شباب الإعلام العربي في نسخته الأولى في الفترة من ٣ - ٥ أكتوبر ٢٠٢١ بالكلية.

ويضم الملتقى مجموعة من ورش العمل لخبراء وممارسين إعلاميين والتي تؤهل الطلاب لمواكبة التطور الحديث بسوق العمل الإعلامي.

كما يقام على هامش الملتقى مسابقة في أحد المجالات التالية ( الأفلام الوثائقية - الصحافة المطبوعة والإلكترونية - الإعلانات).

وأكدت الدكتورة هويدا مصطفى، أن ملتقى كلية الإعلام جامعة القاهرة الكلية الأولى على مستوى الوطن العربي يأتي في إطار الحرص على الدور المجتمعى والأكاديمي للكلية في تحسين قدرات الطلاب واللحاق بالتطور العالمي في صناعة الإعلام.

ويشارك بالملتقى، الذي يقام برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، ٢٠ كلية وقسم ومعهد وعدد من الدول العربية.

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كلية الإعلام جامعة القاهرة ملتقى شباب الإعلام العربي ورش العمل مسابقة

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