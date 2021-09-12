بطل العالم في الكيك بوكسينج عن مباراته مع البطل الروسي: ورايا 100 مليون مصري

كشف العقيد محمد عبده أبو ستيت، بطل العالم في الكيك بوكسينج، عن كيفية الموازنة بين خدمته بالقوات الجوية وهوايته الرياضية، قائلاً "تظبط وقتك، وتمشي على لايف روتين معين".

وأضاف محمد عبده أبو ستيت في مداخبة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، أنه حصل على دكتوراة في علوم الفضاء، وبالتالي يعمل في البحوث، قائلا: "نصف وقتي في التمرين، والنصف الآخر في المذاكرة".

ونوه بطل العالم في الكيك بوكسينج بأنه تدرب 7 شهور حتى يؤهل للمباراة أمام الروسي، بطل العالم للمحترفين، مشيراً إلى أنه يبلغ من العمر 42 عاماً، ويوجد مع في فريق القوات الجوية أبطال مصريين ولكن تحت سن الـعشرين، مضيفا: "أكبر واحد فيهم عنده 25 سنة، ولكن ما شاء الله كلهم أبطال".

وتابع محمد عبده أبو ستيت أن الروسي بطل العالم للمحترفين يبلغ من العمر 27 عاماً، و"البطولة صعبة بس أنا واقف وورايا 100 مليون مصري".

