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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تغلق مطاراً للبحث عن الأسيرين الفلسطينيين الفارين

صدى البلد

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أحد مطاراتها في إطار البحث عن أسيرين فلسطينيين كانا بين 6 فروا من سجن جلبوع وتم اعتقال 4 منهم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن هيئة الطيران المدني في إسرائيل  أغلقت المجال الجوي في منطقة مطار مجيدو في منطقة مرج أبي عامر غرب مدينة العفولة شمالي البلاد.

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وأضافت الصحيفة أن إغلاق المطار جاء على خلفية تحليق المروحيات والطائرات دون طيار في المنطقة للقبض على الأسيرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مطار مجيدو في الظروف العادية يكون في هذا الوقت مكتظا بالطيران المدني الخفيف والطيران المظلي خاصة في عطلات نهاية الأسبوع.

من جانبها، نشرت قناة "كان" مقطع فيديو يوثق لعمليات التعقب والمطاردة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي للأسيرين.

إسرائيل مطار الاحتلال جلبوع فلسطين

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