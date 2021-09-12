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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل الفيلم الوثائقي أخوات الجماعة ودور النساء في تنظيم الإخوان.. فيديو

الفيلم الوثائقي أخوات
الفيلم الوثائقي أخوات الجماعة

قالت راندا أبو العزم، مديرة مكتب قناة العربية في القاهرة، إنه تم إطلاق فيلم وثائقي "أخوات الجماعة"، يكشف تفاصيل دور النساء في تنظيم الإخوان، مشيرة إلى أن الفيلم الوثائقي يؤكد على كلمة الرئيس السيسي اليوم وهي "هناك عنصر أو جماعة تنقر في وعي الإنسان المصري منذ أكثر من 90 عاماً".  


وأضافت راندا أبو العزم في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، أن الفيلم الوثائقي "أخوات الجماعة" يستعرض دور وتاريخ جماعة الإخوان منذ نشأتها في عام 1928 ، مشيرة إلى أن الدور النسائي التنظيمي بدأ في عام 1933.

وتابعت مديرة مكتب قناة العربية في القاهرة أن الدور النسائي نشأ من أجل استغلال المرأة واستخدام فكر جماعة الإخوان وليس لاحترامها أو اعطاء حقوقها، موضحاً أن الفيلم الوثائقي "أخوات الجماعة" يستعرض دور النساء في تنظيم الإخوان وكيف تطور بداية من عام 1933 حتى الآن.

ونوهت راندا أبو العزم بأنه تم الاعتماد في انتاج هذا الفيلم الوثائقي "أخوات الجماعة"، على كتب جماهة الإخوان، وعلى أحاديثهم.    

العربية الفيلم الوثائقي أخوات الجماعة تنظيم الإخوان مديرة مكتب قناة العربية دور النساء

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