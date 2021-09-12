ليفربول مع ليدز الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الأحد في أوروبا وإفريقيا

يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات القوية ضمن منافسات البطولات الأوروبية والإفريقية وعلى رأسها الدوري الإنجليزي ونظيره الإسباني.

وجاءت مواعيد المباريات والقنوات الناقلة على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



ليدز يونايتد x ليفربول – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إسبانيول وأتلتيكو مدريد – الساعة الثانية ظهرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

أوساسونا وفالنسيا – الساعة الرابعة والربع على قناةbeIN Sports 2 HD Premium

قاديش وريال سوسييداد – الساعة السادسة والنصف مساء على قناةbeIN Sports 3 HD Premium

ريال مدريد وسيلتا فيجو- الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

سامبدوريا وانتر ميلان – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا

كالياري وجنوى - الساعة الثالثة عصرا

سبيزيا وأودينيزي - الساعة الثالثة عصرا

تورينو وساليرنيتانا - الساعة الثالثة عصرا

ميلان ولاتسيو – الساعة السادسة مساء

روما وساسولو - الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت - الساعة الثالثة والنصف عصرا

بوخوم وهيرتا برلين – الساعة الخامسة والنصف مساء

بوروسيا مونشنغلادباخ وأرمينيا بيليفيلد – الساعة السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مونبلييه x سانت إيتيان – الساعة الواحدة ظهرا

ستاد بريست 29 x أنجيه - الساعة الثالثة عصرا

بوردو x لانس - الساعة الثالثة عصرا

ميتز x تروا - الساعة الثالثة عصرا

رين x ستاد ريمس - الساعة الثالثة عصرا

نانت x نيس – الساعة الخامسة مساء

ليون x ستراسبورج – الساعة التاسعة إلا ربع

مواعيد مباريات الدوري التركي

فنربخشة x سيفاس سبور – الساعة الرابعة عصرا

تشايكور ريزا سبور x هاتاي سبور – الساعة الرابعة عصرا

طرابزون سبور x جالاتا سراي – الساعة السابعة مساء

جوزتبه واسطنبول باشاك شهير – الساعة السابعة مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الاتفاق x الرائد – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية 3

الباطن x الفتح – الساعة السادسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية 2

التعاون x الأهلي – الساعة السادسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية 1

الشباب x الحزم – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

3:00 مقديشو إف سي - الصومال x آرمي باتريوريتيك - رواندا

3:00 فاسيل كيتيما - إثيوبيا x الهلال - السودان

4:00 يانج أفريكانز - تنزانيا x ريفرز يونايتد - نيجيريا

4:00 أكوا يونايتد - نيجيريا x شباب بلوزداد - الجزائر

4:30 فوفو - الكاميرون x بيترو أتلتيكو - أنغولا

4:30 اكونانجوي - غينيا الإستوائية x زاناكو - زامبيا

5:30 اويلرز - ليبيريا x أسكو كارا - توجو

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية

3:00 أشانتي جولدن بويز - غينيا x باييلسا يونايتد - نيجيريا

3:00 أولمبيك دي ميسيري - جزر القمر x كيجالي - رواندا

3:00 حي الوادي نيالا - السودان x الأهلي طرابلس - ليبيا

3:00 سيفا - مدغشقر x كابوي واريورس - زامبيا

3:00 اوغندا ريفينيو - أوغندا x اثيوبيا كوفي - إثيوبيا

4:30 مانجا سبورت - الجابون x أورابا يونايتد - بوتسوانا

5:00 أسفا ينينجا - بوركينا فاسو x سان بيدرو - ساحل العاج

5:30 كارا – توجو x كونكورد - موريتانيا

5:30 اتحاد بن قردان - تونس x الشرطة - النيجر

6:15 مافونزو - زنجبار x انتر كلوب - أنغولا

7:00 ديامبارس - السينغال x واكريا أتلتيك كلوب - غينيا

8:00 الجيش الملكي - المغرب x بافلاس دي بورقو - بنين