أخبار الفن.. روجينا ترقص مع راغب علامة ووصية صادمة من المخرج الفلسطيني نصري حجاج

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها:

روجينا ترقص مع راغب علامة على أنغام أنا اسمي حبيبك

أحيا المطرب راغب علامة حفلا، اليوم، في التجمع الخامس وسط حضور جماهيري كبير، وحرص على التواجد عدد من النجوم منهم روجينا، والتي رقصت على المسرح مع راغب على أغنية "أنا اسمي حبيبك".

إيمي سمير غانم لوالدها: وحشتني يا روح قلبي

عبّرت الفنانة إيمي سمير غانم، عن حزنها الشديد لافتقاد والدها الفنان سمير غانم.

حرق جثمانه|وصية صادمة من المخرج الفلسطيني الراحل نصري حجاج

أوصى المخرج الفلسطيني نصري حجاج، بحرق جثمانه والذي رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية.

مخرج مسرحية هلاوس يكشف سر تسميتها بهذا الاسم



كشف محمد عبد الله مخرج مسرحية هلاوس التي عرضت على مسرح الهناجر والمأخوذ عن رواية "تاجر البندقية" للمؤلف العالمي ويليام شكسبير، عن سر تسمية العمل بهذا الاسم.

عودة لسينما القطاع الخاص.. بدء تصوير فيلم فيك أب

بدأت عمليات تصوير الفيلم السينمائي السوري "فيك أب"، من إخراج "أحمد ابراهيم أحمد"، وإنتاج شركة "سراب" للإنتاج الفني، وبمشاركة نخبة من ألمع نجوم الدراما السورية.



