عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رحيلة عن الفريق .. ياسر إبراهيم يودع مروان محسن | شاهد

صدى البلد

ودع ياسر ابراهيم لاعب النادى الاهلى ، زميله مروان محسن بعد أن استقرت إدارة الأهلي على فسخ تعاقدها معه  بشكل ودي، بعد فترة قضاها داخل القلعة الحمراء.

 

ونشر ياسر ابراهيم  صورة لـ مروان محسن عبر خاصية استور بموقع  “ انستجرام “ وكتب : ربنا يكرمك ياحبيبى فى اللى جاى وتكسر الدنيا ان شاء الله ”. 

 

و يقيم النادي الأهلي حفلاً بإستاد مختار التتش يوم الثلاثاء لتكريم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تتويجهم باللقب التاسع والعاشر بدوري أبطال أفريقيا

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته مساء غد باستاد مختار التتش استعدادًا لخوض مواجهة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويظهر في مران الغد مجموعة اللاعبين الدوليين بعد إنتهاء الراحة السلبية التي منحها لهم بيتسو موسيماني المدير الفني عقب إنتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني وهم محمد الشناوي وأيمن اشرف وأكرم توفيق وأيمن اشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه ومحمد شريف وحسين الشحات، كما سيظهر كل من اليو ديانج وعلي معلول بعد إنتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته غدا الأحد على ملعب التتش بالجزيرة

مروان محسن الأهلى النادي الأهلي الله

ترشيحاتنا

أعراض السرطان .. 8 علامات تحذيرية "شائعة" لتزايد ورم الثدي

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 12- 9- 2021

التعليم تتابع وصول أوراق الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس إلى لجان الدور الثاني للثانوية العامة

بإطلالة ساحرة ولون مميز.. بي إم دابليو M4 تتألق داخل معرض ميونخ|صور

34 أمرا استعاذ منها النبي .. انتبه لها

بعد اتهام أمازون لماسك.. خطط الصراع على إطلاق الأقمار الصناعية تسلك اتجاها آخر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

استعان بخدمات ميدو.. تعرف علي مدرب بيراميدز الجديد وجهازه المعاون

مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور

سيارة 128 بحالة نادرة وبسعر لا يصدق .. تعرف على التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشاب خالد وراغب علامة يتألقان في حفل التجمع الخامس.. صور

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

الإعدام أم الحبس مجددا.. ما مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة بعد القبض عليهم؟

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

منهم المقاومة والفرار.. القبض على 4 أسرى هاربين من سجن جلبوع |فيديوجراف

مصر مستمرة.. 7 توصيات من السيسى للحكومة فى مجال حقوق الإنسان

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ