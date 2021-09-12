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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. 10 خدمات جديدة عبر التطبيق الذكي للموارد البشرية

الإمارات
الإمارات

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين فى الامارات  10 خدمات جديدة على تطبيقها الذكي على مدار الساعة، والمتوافرة للعملاء كافة، من مواطنين أو أصحاب أعمال أو عاملين.

وتشمل الخدمات الجديدة، وفق صحيفة الاتحاد إصدار تصريح عمل جديد، وطلب حصة تصاريح عمل للمنشآت، وتجديد تصريح، وعقد عمل مهمة، وإصدار عقد عمل، وإصدار عقد عمل جديد عامل مساعد، وإصدار تصريح عمل عامل مساعد، وإصدار عقد عمل جديد عامل مساعد، وإلغاء عقد عمل عامل مساعد، وتسجيل شكوى عمالية/ عمالة مساعدة وتسجيل شكاوى عمالية.

يشار إلى أن الوزارة أطلقت النسخة المطورة من نظام حماية الأجور أو (www.mohre.gov.ae) للمتعاملين معها للاستفادة من الخدمات من خلال الدخول إلى موقعها الإلكتروني عبر تطبيقها الإلكتروني للهواتف والأجهزة الذكية والمتاحة على مدار الساعة.

كما يحتوي التطبيق على خدمات معلوماتية ومركز الاتصال ومكاتب الوزارة المنتشرة على مستوى الدولة بحسب الأقرب للمستخدم أو الترتيب الأبجدي، وخدمة تحديد أقرب مكتب من مكان وجود المتعامل، مع عرض تفاصيل العنوان ومواعيد العمل الخاصة بمركز الاتصال الخاص بالوزارة وإمكانية الاتصال به مباشرة، ويحتوي كذلك على خدمات استعلامية تتيح للمتعامل استخدام 11 خدمة استعلامية. 

كما يعرض التطبيق بيانات بطاقة العمل، بيانات الشركة، آخر المعاملات التي تم تقديمها، وضع رخصة العمل، معلومات فئة الشركة، قائمة معاملات الشركة، خدمات إجرائية، وخدمات العمال التي تشمل عرض العقد الخاص به، وتقديم شكوى عدم تسلم الراتب، وعرض الأسئلة الشائعة، وخدمات أصحاب الشركات، وتجديد بطاقة العمل، ودفع تصريح العمل، وإلغاء تصريح عمل غير مستخدم، واسترداد الضمان المصرفي، وإلغاء عامل خارج الدولة، وتسجيل حالة الهروب الإلكترونية، والمعاملات المعلقة من قبل المتعامل، وهي المعاملات التي لم يقم المتعامل بسداد الرسوم المتعلقة بها.

الامارات الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية والتوطين تصريح عمل

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