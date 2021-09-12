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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقالات في تشيلي في ذكرى انقلاب بينوشيه

مظاهرات في تشيلي
مظاهرات في تشيلي

خلال مظاهرات إحياء الذكرى الـ 48 لانقلاب تشيلي، قامت الشرطة بعدد من المتظاهرين الذين خرجوا عن سير المظاهرات وحولوها لأعمال شغب.
وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة، قال نائب وزير الداخلية في تشيلي خوان فرانسيسكو غالي، إن الشرطة اعتقلت 10 أشخاص لمشاركتهم في أعمال الشغب.

وذكر نائب الوزير في تشيلي، أنه تم اعتقال تسعة أشخاص لمشاركتهم في أعمال الشغب وأعمال التخريب، وتم احتجاز شخص آخر بسبب تهديده لرجل شرطة.

وشهدت العاصمة التشيلية يوم السبت، مظاهرات تقليدية لإحياء ذكرى الانقلاب. 

وبشكل عام كانت الفعالية سلمية، ولكن بعض المتظاهرين ألقوا ألعابا نارية على الشرطة وحاولوا إقامة حواجز.

وأشارت المحطة الإذاعية، إلى أن مثيري الشغب أشعلوا النار أيضا في سيارة ومحطة لبيع الوقود. ولتفريق المخالفين، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

في عام 2020، تم اعتقال أكثر من 100 شخص لمشاركتهم في أعمال الشغب في ذكرى الانقلاب.

وغالبا ما يشهد يوم 11 سبتمبر من كل عام في تشيلي اضطرابات ومواجهات مع الشرطة، حيث يصادف واقعة انقلاب 1973 الذي نتجت عنه الإطاحة بحكومة شرعية..
في 11 سبتمبر 1973، قامت مجموعة عسكرية بقيادة الجنرال أوجستو بينوشيه بتنفيذ انقلاب، قتل خلاله الرئيس الاشتراكي المنتخب شرعيا ، سلفادور الليندي.

ووفقا لأحدث الأرقام الرسمية، خلال سنوات الديكتاتورية العسكرية في تشيلي (من 1973 إلى 1990)، تم قتل 3225 شخصا أو فقدوا لأسباب سياسية، وتعرض أكثر من 37 ألف شخص للتعذيب.

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