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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: السيسي أول قائد يطبق حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة

النائب أحمد جلال
النائب أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ بإطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعلان 2022 عاماً للمجتمع المدني، مؤكداً أن الرئيس السيسى هو أول قائد على مستوى العالم يطبق المفاهيم الشاملة لحقوق الانسان.

وقال " أبو الدهب " فى بيان، أصدره اليوم، إن الرئيس السيسى جعل الصحة والتعليم والسكن والكريم فى مقدمة حقوق الإنسان، مؤكداً أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطي دلالات مهمة فى مقدمتها الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بحماية حقوق الإنسان وإحترام الدولة لالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان.

وأعلن الدكتور أحمد جلال أبو الدهب ترحيبه بإطلاق هذه الاستراتيجية، مشيراً الى أن إعلان العام المقبل عاماً للمجتمع المدني يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائي بالمجتمع وأهمية دوره في دعم ومساندة جهود الدولة.

وأكد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب الأهمية الكبيرة لمحاور الاستراتيجية خاصة أنها تركز بشكل خاص على جميع فئات المجتمع وتعكس مفهوما شاملاً لتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع استراتيجية الدولة  للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة  للأمم المتحدة جميع القوي السياسية وتبني المقاربة الشاملة للدولة، مؤكداً أهمية هذه الاستراتيجية للارتقاء بحقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة.

تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية، تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد بمجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات علي رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

2022 عاما للمجتمع المدني التنمية المستدامة حقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي كبار السن

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