عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تكشف عن أعداد المطعمين بلقاح كورونا في المدارس والمديريات التعليمية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقريرا  رقميا لمتابعة تطعيم العاملين بالتعليم بلقاح كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن.

وقد أعلن التقرير ان اجمالي  عدد العاملين بالتعليم بالمديريات 1605922 ،  وأن عدد الحاصلين عن الجرعتين  بلغ 251675 ، وعدد الحاصلين على جرعة واحدة بلغ 473401.

- القاهرة : اجمالي العاملين 150662 ، حصل على الجرعتين 31163 ، حصل على جرعة واحدة 22267 .

- المنوفية : اجمالي العاملين 77681 ، حصل على الجرعتين 10824 ، حصل على جرعة واحدة 15871.


- الشرقية : اجمالي العاملين 157445 ، حصل على الجرعتين 39703 ، حصل على جرعة واحدة 60939.


- مطروح : اجمالي العاملين 8313 ، حصل على الجرعتين 520 ، حصل على جرعة واحدة 1067


- الغربية : اجمالي العاملين 83003 ، حصل على الجرعتين 11115 ، وحصل على جرعة واحدة 22889.


-الاسكندرية : اجمالي العاملين 73290 ، حصل على الجرعتين 9874 ، وحصل على جرعة واحدة 27141.


-كفر الشيخ : اجمالي العاملين 59612 ، وحصل على الجرعتين 3202 ، وحصل على جرعة واحدة 21700.


- الوادي الجديد : اجمالي العاملين 15722 ، حصل على الجرعتين 9292 ، وحصل على جرعة واحدة 2999.


دمياط : اجمالي العاملين 35160 ، حصل على الجرعتين 6186 ، حصل على جرعة واحدة 13488.


-بورسعيد : اجمالي العاملين 16497 ، حصل على الجرعتين 6281 ، وحصل على جرعة واحدة 4777.

- شمال سيناء : اجمالي العاملين 18242 ، حصل على الجرعتين 1249 ، حصل على جرعة واحدة 1249.


-جنوب سيناء : 4898 ، حصل على الجرعتين 655 ، حصل على جرعة واحدة 1586
- الاسماعيلية : اجمالي العاملين 26145 ، حصل على الجرعتين 3782 ، حصل على جرعة واحدة 8012.


الفيوم : اجمالي العاملين 47782 ، حصل على الجرعتين 9487 ، حصل على جرعة واحدة 15622


- الدقهلية : اجمالي العاملين 125561 ، حصل على الجرعتين 31681 ، حصل على جرعة واحدة 43887.


- قنا : اجمالي العاملين 61081 / حصل على الجرعتين 6093 ، حصل على جرعة واحدة 22895.


- الاقصر : اجمالي العاملين 20617 ، حصل على الجرعتين 1816 ، حصل على جرعة واحدة 3320.


-اسيوط : اجمالي العاملين 74642 ، حصل على الجرعتين 6271 ، حصل على جرعة واحدة 27779.


- اسوان : اجمالي العاملين 31877 ، حصل على الجرعتين 9207 ، وحصل على جرعة واحدة 6098.

- الجيزة : اجمالي العاملين 97252 ، حصل على الجرعتين 15102 ، حصل على جرعة واحدة 19203.


- البحر الاحمر : اجمالي العاملين 8191 ، حصل على الجرعتين 2384 ، حصل على جرعة واحدة 2941.

-بني سويف : اجمالي العاملين 48815 ، حصل على الجرعتين 5062 ، حصل على جرعة واحدة 8909.


- المنيا : اجمالي العاملين 100000 ، حصل على الجرعتين 32143 ، حصل على جرعة واحدة 54646.


-سوهاج : اجمالي العاملين 78075 ، حصل على الجرعتين 4002 ، حصل على جرعة واحدة 30122.


- السويس : اجمالي العاملين 12985 ، حصل على الجرعتين 1314 ، حصل على جرعة واحدة 5498.


- القليوبية : اجمالي العاملين 88103 ، حصل على الجرعتين 10077 ، حصل على جرعة واحدة 23914.


- البحيرة : اجمالي العاملين 84271 ، حصل على الجرعتين 4813 ، جصل على جرعة واحدة 24116.

 

ترشيحاتنا

النمسا تشيد بدور السعودية في المنطقة وتدعو إيران للعودة لمفاوضات فيينا النووية

وزيرة التجارة تتوجه إلى الإمارات لمتابعة استعدادات الجناح المصرى المشارك بإكسبو دبى

جامعة الأزهر: تخصيص مليون و300 ألف جنيه لتجهيز صالات كلية التربية الرياضية

رغم حظر التدخين.. سبب وجود مطفأة السجائر على الطائرات حتى الآن

بعد 20 عاما.. كيف غيرت هجمات 11 سبتمبر منطقة الشرق الأوسط؟

التعليم السعودية تبدأ في احتساب غير المحصنين "غائبين" عن الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية .. ترحيب بقدوم المعتمرين من كل مكان .. بهذه الشروط

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي بعد صراع مع السرطان

الحكومة تصرف رواتب الموظفين بالدولة.. الأسبوع المقبل

زحام على أرصفة محطات مترو "المرج - حلوان" بسبب عطل بمحطة السيدة زينب

السعودية.. التفاصيل الكاملة لضبط رئيس بلدية متلبسا بأموال مشبوهة

بتهمة تعذيب الطيور|رواد السوشيال ميديا يطالبون بمحاسبة مصطفى شعبان قانونيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرطة تعتذر وتحقق.. عائلة مسلمة تضطر لإزالة دماء ابنهم عن الطريق في إنجلترا|صور

الشاب خالد وراغب علامة يتألقان في حفل التجمع الخامس.. صور

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

فيديو

فيديوجراف| ابني مات.. والد طفل ملاهي أسوان يفجر مفاجأة.. والنيابة تفتح التحقيق

فيديوجراف.. للمرة الرابعة.. زواج أصالة نصري من شاعر عراقي رسميا

فيديو جراف.. الإكثار من تناول الفاكهة يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ