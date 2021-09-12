التعليم تكشف عن أعداد المطعمين بلقاح كورونا في المدارس والمديريات التعليمية

أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقريرا رقميا لمتابعة تطعيم العاملين بالتعليم بلقاح كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن.

وقد أعلن التقرير ان اجمالي عدد العاملين بالتعليم بالمديريات 1605922 ، وأن عدد الحاصلين عن الجرعتين بلغ 251675 ، وعدد الحاصلين على جرعة واحدة بلغ 473401.

- القاهرة : اجمالي العاملين 150662 ، حصل على الجرعتين 31163 ، حصل على جرعة واحدة 22267 .

- المنوفية : اجمالي العاملين 77681 ، حصل على الجرعتين 10824 ، حصل على جرعة واحدة 15871.



- الشرقية : اجمالي العاملين 157445 ، حصل على الجرعتين 39703 ، حصل على جرعة واحدة 60939.



- مطروح : اجمالي العاملين 8313 ، حصل على الجرعتين 520 ، حصل على جرعة واحدة 1067



- الغربية : اجمالي العاملين 83003 ، حصل على الجرعتين 11115 ، وحصل على جرعة واحدة 22889.



-الاسكندرية : اجمالي العاملين 73290 ، حصل على الجرعتين 9874 ، وحصل على جرعة واحدة 27141.



-كفر الشيخ : اجمالي العاملين 59612 ، وحصل على الجرعتين 3202 ، وحصل على جرعة واحدة 21700.



- الوادي الجديد : اجمالي العاملين 15722 ، حصل على الجرعتين 9292 ، وحصل على جرعة واحدة 2999.



دمياط : اجمالي العاملين 35160 ، حصل على الجرعتين 6186 ، حصل على جرعة واحدة 13488.



-بورسعيد : اجمالي العاملين 16497 ، حصل على الجرعتين 6281 ، وحصل على جرعة واحدة 4777.

- شمال سيناء : اجمالي العاملين 18242 ، حصل على الجرعتين 1249 ، حصل على جرعة واحدة 1249.



-جنوب سيناء : 4898 ، حصل على الجرعتين 655 ، حصل على جرعة واحدة 1586

- الاسماعيلية : اجمالي العاملين 26145 ، حصل على الجرعتين 3782 ، حصل على جرعة واحدة 8012.



الفيوم : اجمالي العاملين 47782 ، حصل على الجرعتين 9487 ، حصل على جرعة واحدة 15622



- الدقهلية : اجمالي العاملين 125561 ، حصل على الجرعتين 31681 ، حصل على جرعة واحدة 43887.



- قنا : اجمالي العاملين 61081 / حصل على الجرعتين 6093 ، حصل على جرعة واحدة 22895.



- الاقصر : اجمالي العاملين 20617 ، حصل على الجرعتين 1816 ، حصل على جرعة واحدة 3320.



-اسيوط : اجمالي العاملين 74642 ، حصل على الجرعتين 6271 ، حصل على جرعة واحدة 27779.



- اسوان : اجمالي العاملين 31877 ، حصل على الجرعتين 9207 ، وحصل على جرعة واحدة 6098.

- الجيزة : اجمالي العاملين 97252 ، حصل على الجرعتين 15102 ، حصل على جرعة واحدة 19203.



- البحر الاحمر : اجمالي العاملين 8191 ، حصل على الجرعتين 2384 ، حصل على جرعة واحدة 2941.

-بني سويف : اجمالي العاملين 48815 ، حصل على الجرعتين 5062 ، حصل على جرعة واحدة 8909.



- المنيا : اجمالي العاملين 100000 ، حصل على الجرعتين 32143 ، حصل على جرعة واحدة 54646.



-سوهاج : اجمالي العاملين 78075 ، حصل على الجرعتين 4002 ، حصل على جرعة واحدة 30122.



- السويس : اجمالي العاملين 12985 ، حصل على الجرعتين 1314 ، حصل على جرعة واحدة 5498.



- القليوبية : اجمالي العاملين 88103 ، حصل على الجرعتين 10077 ، حصل على جرعة واحدة 23914.



- البحيرة : اجمالي العاملين 84271 ، حصل على الجرعتين 4813 ، جصل على جرعة واحدة 24116.