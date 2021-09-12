القصير:القطاع الزراعي يستوعب 25% من العمالة ويسهم بأكثر من 15% من الدخل القومي

قال السيد القصير وزير الزراعة : إن القطاع الزراعى أثبت أنه من القطاعات المرنة، وأكثرها تحملا للصدمات، ومعدل النمو فيه متسارع خاصة بعد جائحة كورونا.

وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة المصرية بهذا القطاع لأنه مصدر رئيسي لانتاج الغذاء، والمواد الخام للصناعة، وتربطه علاقات متشابكة مع القطاعات الاخرى، بالاضافة إلى أنه يستوعب ٢٥٪ من العمالة ويسهم بأكثر من ١٥٪ من الدخل القومي.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر لم تشهد أي أزمات في الغذاء خلال أزمة كورونا وذلك بفضل الاهتمام بقطاع الزراعة موجها التحية للفلاح المصري.

وأضاف القصير، ان القطاع الزراعة في السنوات السبع الماضية شهد نهضة غير مسبوقة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية، لافتا الى أن لدينا مشروعات كثيرة سواء كانت في مجال التوسع الافقي واستصلاح الأراضى، بالاضافة للتوسع الرأسي، وذلك من خلال استنباط اصناف جديدة، تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه.

وأكد أن مشروع تحديث الري والتحول الى نظم الري الحديثة، الجاري تنفيذه حاليا توفر له الدولة التمويل اللازم بدون فائدة وعلى ١٠ سنوات، موضحا ان هناك مشروعات كبيرة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلا عن مراكز تجميع الألبان والقوافل البيطرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستهدف تلك المشروعات تغيير وجه الحياه لأكثر من ٥٥ مليون مواطن بالريف المصري، وتحسين معيشتهم.

وأوضح ان الصادرات الزراعية المصرية، تتمتع حاليا بسمعة كبيرة في جميع انحاء العالم، مشيرا الى احتلال مصر المراكز الاولى في العديد من المحاصيل على رأسها الموالح والفراولة.

يشار إلى أن هناك شركات أجنبية مشاركة في المعرض هذا العام من روسيا والصين وايطاليا وهولندا ويشهد المعرض زخم من عروض الشركات المتخصصه فى نظم ومستلزمات الرى الحديث كما يشهد أيضا عروض من البنوك لعرض منتجاتهم فى مجال الاجرى بزنس ومنصات لتسويق مستلزمات الانتاج الزراعى.

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