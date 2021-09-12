عودة البطل.. رونالدو يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية بعد ثنائية نيوكاسل

تصدر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد، أغلفة الصحف الإنجليزية، بعد تسجيله هدفين، في شباك نيوكاسل، في المباراة التي أقيمت، أمس، السبت، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز الشياطين الحمر، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وارتدى رونالدو قميص مانشستر للمرة الأولى منذ 12 عاما ونجح في التسجيل مرتين في شباك نيوكاسل.

ماذا قالت الصحف البريطانية عن تسجيل رونالدو هدفين في شباك نيوكاسل

موقع “ توك سبورت”:

عودة البطل .. رونالدو يرد على المشككين بالطريقة التي يعرفها “ تسجيل الأهداف”

ديلي ميل:

إنه عرض رونالدو! لم يخيب النجم العائد آماله في أول ظهور له مع يونايتد حيث سجل هدفين ليهزم نيوكاسل

ذا صن:

رونالدو يسجل هدفين في لقاء الحلك

تيلجراف:

كريستيانو رونالدو يضيء ملعب أولد ترافورد بثنائية في فوز مانشستر يونايتد

رقم قياسي جديد لـ كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي



في سياق متصل، حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، رقمًا قياسيًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي.

وأصبح كريستيانو رونالدو اللاعب صاحب الفترة الزمنية الأطول في تاريخ البريميرليج بين آخر مشاركتين له في المسابقة، بمشاركته مع مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل.

وبلغت الفترة الزمنية بين آخر مشاركة لـ رونالدو في الدوري الإنجليزي، ومشاركته الحالية أمام نيوكاسل، 12 عامًا و118 يومًا، ما يعادل 4490 يومًا، متجاوزًا رقم الإيرلندي داميان ديلاني، الذي بلغت الفترة الزمنية بين مشاركتيه مع ليستر سيتي عام 2002، وكريستال بالاس عام 2013 في الدوري الإنجليزي، 11 عامًا و155 يومًا.

يذكر أن آخر مشاركة لكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي كانت تعود لمايو من عام 2009، في آخر مواسمه مع مانشستر يونايتد قبل الرحيل لـ ريال مدريد الإسباني.

وعاد كريستيانو رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، بعقد يمتد لمدة موسمين، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.