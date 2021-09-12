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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الالتزام البيئي: 820 مليون جنيه قيمة القروض الممنوحة لقطاع الصناعات الهندسية

اتحاد الصناعات المصرية
اتحاد الصناعات المصرية

كشف أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، إن إجمالي القروض الممنوحة لشركات قطاع الصناعات الهندسية بلغ نحو 820 مليون جنيه.

وأوضح خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة الصناعات الهندسية اليوم الاحد ، أن عدد شركات الصناعات الهندسية المستفيدة من خدمات المكتب الفنية والتمويلية نحو 627 شركة.



وأشار كمال إلى أن عدد شركات الصناعات الهندسية المستفيدة من القرض البيئي لتمويل المعدات الموفرة للطاقة نحو 272 شركة، منوها بأنه تم تمويل 8 مشروعات طاقة شمسية بإجمالي استثمارات 35 مليون جنيه.

وذكر أن المكتب يقوم بتوفير الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية لمساعدتها على تنفيذ تكنولوجيات التوافق البيئي من خلال اتفاقية القرض الدوار الخاصة.

وأضاف كمال أنه يتم تقديم قروض ميسرة تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية سنوية 3.5% متناقصة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي و ترشيد الطاقة داخل المنشآت.

المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي الالتزام البيئي التنمية المستدامة اتحاد الصناعات الصناعات الهندسية

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