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إزاي تبطل نميمة في الشغل .. استشاري يكشف الحل الأمثل للقضاء عليها|فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال دكتور رأفت يوسف، أستاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية، إن النميمة من أكثر الأسباب التي تجعل البيئة غير مناسبة فى العمل، موضحاً: "أن حل القضاء على النميمة إن الناس متبقاش فاضية".

وأضاف دكتور رأفت يوسف، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية أم بى سى مصر2، أن الفراغ هو المُسبب الأول للنميمة والعلاقات السيئة.

وأشار أستاذ علم الإدارة واستشارى التنمية البشرية، إلى أنه لابد أن تكون هناك قواعد لتجنب التجاوز فى العمل من الصوت العالى أو التلفظ بكلمات خارجة.

وفى سياق آخر، قال الدكتور رأفت يوسف أستاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية، إن استثمار الأشخاص لمرتبهم الشخصى لا يتعلق بالدخل سواء ثابتاً أو متغيراً ولكن تتعلق بتخطيط الدخل.

 

وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج صباحك مصري المذاع على قناة mbc  مصر، أن هناك طريقة يابانية مشهورة لاستثمار الدخل تسمى طريقة الأظرف الخمسة، فإذا كان الراتب الشهرى على سبيل المثال 1000 جنيه فيمكن تقسيم المبلغ إلى 5 أظرف كل منها يحتوي على 20% من قيمة المبلغ وهى 200 جنيه تكفى لـ 4 أسابيع من الشهر وتتبقي 200 جنيه ويتم حفظها للطوارئ والادخار في الظرف الخامس ويوضع فيه كل جنيه يفيض من الأظرف الأربعة الأخرى وبتلك الطريقة من الممكن فى نهاية الشهر أن يزيد الظرف الخامس إلى 300 جنيه أو أكثر أو إذا قل المبلغ عن ذلك وصرف مبلغ 120 من الـ 200 جنيه فإن الـ 80 جنيهاً المتبقية هى فكرة الادخار.

 

وأوضح أستاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية، أن اليابانيين لديهم طريقة أخرى للادخار وهى أخذ أكبر عملة فى المحفظة الشخصية يوميا ووضعها فى الحصالة و فى آخر الشهر سيتكون مبلغ مالى كبير من تلك الطريقة .

النميمة التنمية البشرية استاذ علم الادارة صباحك مصري

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