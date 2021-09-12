النجمة العاشرة.. الأهلي يحتفل بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد غد

يقيم النادي الأهلي في الثامنة من مساء بعد غد الثلاثاء، حفلاً كبيراً لتكريم فريق كرة القدم بالنادي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.



ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الدعوة إلى لفيف من الشخصيات الرياضية والإعلامية وقيادات النادي وكذلك نجوم الأهلي القدامى لحضور الإحتفالية التى ستُقام على ملعب التتش بالجزيرة.



ويتضمن الحفل الذي تسببت ارتباطات الفريق المُتتالية في تأجيله أكثر من مرة، العديد من الفقرات الهامة والمتنوّعة والتي تم الإعداد لها بما يليق بهذه المناسبة التاريخية.



وحرص الكابتن محمود الخطيب، على عقد أكثر من اجتماع مع اللجنة المشكلة لاحتفالية النجمة العاشرة وتكريم الأبطال.



وخلال الاجتماعات، استعرض رئيس النادي مع اللجنة التصورات المقترحة للاحتفالية والأبطال المكرمين.



واتفق رئيس النادي مع اللجنة على تحديد موعد يناسب ظروف المكرمين، حتى تخرج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بما حققه فريق الكرة بعدما حصد "النجمة العاشرة" في يوليو الماضي.