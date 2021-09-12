المصري: ساعات تفصلنا عن تعيين معين الشعباني مديرا فنيا للفريق

قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري إن الفريق البورسعيدي تفصله بعض الرتوش الأخيرة من أجل الإعلان الرسمي عن تعيين التونسي معين الشعباني مديراً فنياً للفريق.

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي المصري في تصريحاته عبر قناة "أون تابم سبورتس 1" “الشعباني مدرب الترجي السابق اقترب بشدة من تدريب النادي المصري”.

وتابع: "عندما تختار جهازا فنيا يجب أن يكون على أعلى مستوى، الفريق تدرب تحت يد مدربين مميزين جدا، سوف يتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد للمصري خلال ساعات، لا نستطيع الإعلان رسميا عن تعيين معين الشعباني إلا بعد توقيع العقود بشكل نهائي".

وشدد "مجلس الإدارة لن يبخل عن المصري بأي أمر، نعد الجماهير لهذا، سوف نوفر كل الإمكانات للجهاز الفني والفريق، نريد الحصول على بطولة".

وأكمل "شاركنا في الكونفيدرالية 3 مرات، هناك صفقات مميزة بالإضافة للقوام الأساسي وهناك صفقات جديدة، والجهاز الفني سيكون على أعلى مستوى ، سوف يتم الكشف عن الجهاز المعاون وكل التفاصيل فور وصول معين الشعباني ووضع الرتوش النهائية".

وأشار "نتمنى أن يكون المصري في أفضل الحال ويتواجد دائما بين الكبار في الدوري، كرة القدم توفيق وعدم توفيق ونحن نقدم أفضل ما لدينا".

واختتم "لن نتحدث عن توقيع إبراهيم حسن وأحمد حمودي ثنائي بيراميدز للمصري، التعاقدات والمفاوضات دائما تكون سرية، نحترم الاجتهادات الصحفية، لكن نحن نعمل بقوة، وهناك صفقات قوية قادمة بإذن الله".