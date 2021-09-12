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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة الملا: فقدان الوزن ليس بالحرمان.. ونصيحة للتخسيس

الدكتورة بسمة الملا،
الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية

قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إنها دائما تتابع أسئلة الفيسبوك على الصفحة الرسمية الخاصة بالبرنامج، مشيرة إلى فقدان الوزن ليس بالحرمان عن الطعام، حيث إنه يجب تناول الوجبات الرئيسية.

وأضافت بسمة الملا خلال حوارها ببرنامج "صحتك وبس" المذاع عبر قناة "صدي البلد 2"، "أنا ميهمنيش عشاء.. إنما الإفطار ضرورى من أجل الطاقة، والغداء أيضا".

وتابعت أنه بعد الساعة السابعة مساء طبيعة جسم الإنسان عن الحرق تتوقف، معقبة: "لو أنت مواعيد شغلك بتجبرك أنك تأكل الساعة 8 أو بعدها يبقي تاكل خضروات أو فواكه من التفاح الأخضر أو كل ما هو أخضر داكن، لأن يوجد به نسبة ألياف عالية جدا".

وفي سياق آخر، قالت بسمة الملا ،  خبيرة تغذية ، إن السمنة والنحافة من مسببات الإصابة بالأمراض، متابعة: ضعف الكتلة العضلية للجسم تتسبب في فقدان الجسم للحرق، مما يؤدي إلى الإصابة بالسمنة.
 

وشدد على عدم ضرورة تناول الكالسيوم منفردا، متابعا: في حالة تناول الكالسيوم منفردا سيبدأ في الترسب على الكبد والكلى.
 

وأكملت: الكالسيوم يجب أن يكون مقترن بـ فيتامين د 3، مسترسلة: معظم مشاكل الكبد والكلي تحدث بسبب تناول الكالسيوم منفردا، مشددة على أهمية تناول الجارسينيا.

الدكتورة بسمة الملا الافطار فقدان الوزن الوجبات الرئيسية تناول الوجبات الرئيسي خضروات

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