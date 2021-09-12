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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لتاجر خردة قتل زميله بسبب الخلاف علي المواد المخدرة بالشرقية

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، حكمها بالسجن المؤبد لبائع خردة علي خلفيه إدانته بقتل أخر بسبب خلافات مالية بينهما على تجارة المواد المخدرة.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا بورود بلاغا من مستشفى منيا القمح المركزى بوصول "السيد ج" بائع خردة جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بالرأس أنهى حياته فى الحال.

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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات عثور أحد المزارعين بقرية شيبة قش في منيا القمح، على جثة المجنى عليه بالأرض الزراعية خاصته والمنزرعة موالح وتبين أن الجثة مغطاة بالأجولة البلاستيكية والرمال فأبلغ الشرطة.

 

فيما تمكن رجال مباحث مركز منيا القمح من كشف غموض الواقعة حيث تبين قيام "إسلام م" بائع خردة من كفر رجب بالقليوبية ووجود خلافات مالية بين المجنى عليه والمتهم حول تجارة المواد المخدرة، فأعد سلاح نارى وتوجه إلى تواجد المجنى عليه وأودى بحياته قاصدا قتله.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهم من قبل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات محبوسا علي ذمة القضية رقم 18838 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة منيا القمح، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

الشرقية منيا القمح السجن المؤبد مواد مخدرة مستشفي محكمة الجنايات

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