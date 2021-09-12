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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. رابط نتيجة المرحلة الأولى.. التعليم تكشف عن أعداد المطعمين بلقاح كورونا في المدارس والمديريات التعليمية

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تنسيق الجامعات الخاصة 2021 .. رابط نتيجة المرحلة الأولى
يعلن الموقع الإلكتروني لـ تنسيق الجامعات الخاصة 2021 ، خلال الساعات المقبلة، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2021 - 2022.

 

الخشت: صرف 1200 جنيه مكافأة للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرف 1200 جنيه مكافأة  للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة، وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد لما يقدموه من جهود كبيرة في استعدادات الجامعة لانتظام العام الجامعي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطعيم كافة العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

 

طفرة غير مسبوقة.. تفاصيل تطوير منظومة التعليم الجامعي في عهد الرئيس السيسي
حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 2014 حتى 2021، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع، لأن التعليم من أهم المجالات التي يجب أن تولي كل دولة اهتماماً خاصاً به، والاهتمام بالتعليم يعد اهتماماً بإصلاح المجتمع بشكل عام، ولا سيما في السنوات الأولى من عمر الطالب، لأنة يعتبر المشكل الأول لشخصية الطفل.

 

تداول أسئلة وإجابات امتحان التفاضل بعد توزيعه في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2021
تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحان مادة التفاضل والتكامل الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة الآن داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

 

اليوم..بدء الدراسة في المدارس الدولية وسط اجراءات احترازية مشددة
بدأت الدراسة رسميا اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021 ، في جميع  المدارس الدولية الموجودة في مصر ، ليكون اليوم هو أول ايام العام الدراسي  2021 / 2022  في هذه المدارس.

 

"التعليم العالي" تعلن مد تنسيق الشهادات الأجنبية حتى 20 سبتمبر
أعلن مكتب تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بوزارة التعليم العالي، عن مد فترة صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الأجنبية المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام، إلى يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري نظرًا لتأخر ظهور نتائج بعض الشهادات الأجنبية وذلك حرصًا على مصالح  الطلاب.

 

التعليم تكشف عن أعداد المطعمين بلقاح كورونا في المدارس والمديريات التعليمية
أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقريرا  رقميا لمتابعة تطعيم العاملين بالتعليم بلقاح كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن.

 

تداول أسئلة وإجابات جيولوجيا الثانوية العامة بالدور الثاني على جروبات الغش بعد توزيعه
تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام، تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحان مادة الجيولوجيا الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

 

تنسيق الجامعات 2021.. كل ما تريد معرفته عن كلية العلوم الطبية التطبيقية
تعد كليات العلوم الطبية التطبيقية إحدى مسارات التعليم الجامعي الجديدة نسبيا على الجامعات المصرية وهي فرصة جيدة لطلاب شعبتي العلوم والرياضيات الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بما يسمى “كليات القمة”.

 

ضبط 6 حالات غش في لجان الدور الثاني بامتحانات الثانوية العامة اليوم
أدى صباح اليوم طلاب شهادة اتمام الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان "الجيولوجيا والعلوم البيئية" بإجمالي عدد 3033 طالب/طالبة.

 كما أدى شعبة (الرياضيات) امتحان "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" بإجمالي عدد 5390 طالب/طالبة، بينما أدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "علم النفس والاجتماع" بإجمالي عدد 5172 طالب/طالبة، وأدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) لقسم العلوم امتحان "الأحياء والجيولوجيا" بإجمالي عدد 6 طالب/طالبة، ولقسم الرياضيات "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)" بإجمالي عدد 35 طالب/طالبة، وذلك فى ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الثانى) للعام الدراسي 2020 -2021.

 

أكاديمية البحث العلمي: 3 أبحاث فائزة في تحدي بنك الابتكار المصري لإنتاج سمن غير مهدرج
أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي وشركة صافولا للأغذية صباح اليوم 3 أبحاث فائزة لإنتاج سمن غير المهدرج وهي الأبحاث التي شاركت في تحدي "التصنيع الاقتصادي لسمن خالٍ من الزيوت المُهدرجة بأقل تكلفة" .

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