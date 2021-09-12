رضا لاغة يكشف عن سيناريوهين للحياة السياسية في تونس بعد 25 يوليو

كل تجارب الانتقال الديمقراطي عندما يمر عليها عقد من الزمن هى عبارة عن تمرين اجتماعى و سياسى و اقتصادى

قال رضا لاغة عضو المكتب السياسى لحركة شعب ، إن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يلعن أنه سوف يقوم ببسط ورقة بيضاء لدستور جديد، مضيفا أن الرئيس قال إن الحياة السياسية تذهب بعد 25 يوليو إلى إستدعاء القيم والأخلاق وضبط طريقة اشتغال الأحزاب بما يحقق إرادة الشعب .

وأضاف" لاغة "، خلال لقائه عبر خاصية سكايب على قناة" سكاى نيوز عربية" ، أن سيناريوهات ما بعد 25 يوليو تذهب فى اتجاهين الاتجاه الأول هناك دستور جديد و هناك سيناريو آخر وهو رؤية تقوم على مقاربة تعديلية تذهب فى اتجاه تعزيز ما يسمى بوحدة الدولة .

وأوضح لاغة عضو المكتب السياسى لحركة شعب، أن كل تجارب الانتقال الديمقراطي عندما يمر عليها عقد من الزمن هى عبارة عن تمرين اجتماعى و سياسى و اقتصادى.