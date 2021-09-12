برنامج تدريبي لأعضاء مجلس النواب عن الأمن القومي والعلاقات الدولية والبروتوكول.. صور

بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، تفعيل التدريب البرلماني لأعضاء المجلس حول الموضوعات والملفات التى تهم الشأن البرلماني، يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعقد دورات تدريبية متخصصه للنواب.

وانطلقت اليوم -الأحد- فاعليات البرنامج التدريبى الأول لأعضاء المجلس والذى ينظمه معهد التدريب البرلماني التابع للأمانة العامة لمجلس النواب، ويتضمن البرنامج عدداً من المحاضرات حول العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومي المصري والعلاقات المصرية الدولية والإقليمية وقضايا السياسة الخارجية المصرية كما يتضمن البرنامج أيضاً محاضرات خاصة بالبروتوكول والمراسم والدور الرقابي لمجلس النواب.

وتعقد فاعليات البرنامج التدريبي بمقر مجلس النواب الأسبوع الجارى خلال الفترة من 12-16 سبتمبر 2021، ويُعاد نفس البرنامج التدريبي في الأسبوع التالي في الفترة من 19-23 سبتمبر 2021، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من السادة النواب للتفاعل والاستفادة من البرنامج التدريبي وموضوعاته المختلفة.

ويهدف معهد التدريب البرلماني وفقًاً لنص المادة ( 418 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والإرتقاء بمهاراتهم وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها ودعم أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها.

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