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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للقصف الأخير على غزة.. شاهد

غزة
غزة

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض لقطات للقصف الإسرائيلي الأخير على مواقع في غزة.


وأوضحت روسيا اليوم، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارت فجر الأحد على مواقع تابعة لحركة "حماس" وسط قطاع غزة.

 

وأشارت إلى أن مصادر أمنية قالت إن الطائرات استهدفت بعدة غارات موقعا على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما أغارت على هدف شرق مخيم البريج.

 

كما شنت غارات على مواقع غرب مدينة خان يونس، وفي مدينة دير البلح، وعلى أرض زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت مواقع في غزة تابعة لحركة حماس ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع".

 

وأضاف: "استهدفنا نقطة نارية ومنشأة تدريب ومخزن وسائل قتالية ومصنع إسمنت لبناء الأنفاق في غزة".

 

وجاء الهجوم إثر إطلاق صاروخ من غزة بعد وقت قصير من إعلان إسرائيل القبض على أسرى من الذين فروا من سجن جلبوع.

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