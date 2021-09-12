توفيت ابنتها وانهار منزلها.. مأساة عجوز استضافها جيرانها ليس لها دخل



باكية وحيدة تجلس على حطام منزلها المنهار ليس لها ونيس سوى جيرانها الذين قاموا باستضافتها في منزلهم عقب سقوط منزلها.

مأساة كبيرة تعيشها سيدة عجوز تبلغ من العمر 58 عاما بعد انهيار منزلها ووفاة نجلتها التي كانت ترعاها لتجد نفسها وحيدة في الشارع ليحن عليها جيرانها ويستضيفونها في منزلهم.



الحاجه نهال السيد ابنة قرية كفر الدوار بمركز الباجور في محافظة المنوفية السيدة التي تركها زوجها قبل 4 أعوام ليتزوج من أخرى ويتزوج بناتها وتموت البنت التي كانت ترعاها ويسقط منزلها لتعيش في مأساة كبيرة.

وقالت السيدة نهال، أنها لا تملك شي ووقع منزلها وفقدت بنتها عقب ايام من خطوبتها حيث أنها كانت ترعاها وتعمل في صيدلية وفوجئت بوفاتها فجأة أثناء محاولة إيقافها.



وأضافت انها تعاني من أمراض الضغط والسكر وليس لديها دخل وسقط منزلها المشيد بالطوب اللبن وماتت ابنتها العروس منذ شهرين بعد أن تمت خطبتها باسبوع.

وتابعت، أن نجلتها كانت تسمي سيدة 22 عاما تحملت مصاريف الجميع من شغلها وفوجئت بوفاتها رغم أنها لم تكن تعاني من شي وكانت ترعاني بعد زواج شقيقاتها، قائلة " ماتت وسابتني لوحدى ".

وأكدت أن بناتها تزوجن في قرى أخرى بعيده عنها وكانت تسكن في المنزل بالطوب اللبن بمفردها وفوجئت بانهيار المنزل فجأة واضطر جيرانها الي استضافتها لديهم.



وأشارت إلى أنها لا يوجد لها دخل سوى مساعدات من أهل الخير، مناشدة بتوفير منزل لها ودخل ثابت تستطيع أن تعيش من خلاله.

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