معلمة بمدرسة ببنها تحصل على جائزة أفضل معلم منجز ومبدع فى الهند

حصلت المعلمة غادة حسن على معلمة اللغة الإنجليزية بمدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات فى بنها بالقليوبية، ورئيس وحدة التدريب والجودة بمدرستها على جائزة أفضل معلم منجز ومبدع للعام 2021م من مؤسسة أديوكوز للدراسين والباحثين وجامعة كزموس الدولية بالهند وهى جائزة تمنح للمعلمين الذين لديهم شغف بتطوير التعليم ودمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية، وذلك لتكون ضمن عددا من المعلمين المرشحين فى كثير من البلدان العربية والأجنبية.

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وقالت المعلمة غادة حسن إنها تعمل معلمة لغة إنجليزية منذ أكثر من 20 عام، وحصلت على لقب معلم ميكروسوفت خبير لأكثر من ثلاث سنوات متتالية من شركة ميكروسوفت العالمية، كما تعمل بالتدريب كمدرب معتمد على العديد من المنصات التعليمية الخاصة بدمج التكنولوجيا بالتعليم وسفير أيضا لهذه المنصات منها منصة ويكلت ومنصة صوت الطلاب ومنصة نيربود ومنصة ميرج لتطبيقات الواقع المعزز والافتراضى التى تعد التقنية الأولى فى العالم فى مجال التعليم.



وأضافت أنها مثلت مصر فى عدد من المؤتمرات منها مؤتمر الفصول المشتركة الذى عقد فى إنجلترا عام 2010م، وفى الكويت عام 2011 م، وذلك تحت مظلة المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة.



كما حصلت على جائزة المدرسة الدولية والعمل كمنسق لها عام 2018- 2021م التابعة للمجلس الثقافى البريطانى و التى تعمل على دمج البعد الدولى و المواطنة الرقمية بالتعليم، وقدمت عدد من المشروعات التعليمية والمبادرات الطلابية الى استطعت بها التأهل للجائزة.



كما تم أيضا ترشيحها لجائزة الإبداع التكنولوجى فى مجال التعليم من مؤسسة موجو العالمية، وحصلت أيضا على الجائزة عن عام 2019م، عما قدمت فى مجال التعليم والتدريب والمبادرات التربوية، كما مثلت مصر فى أسبوع منصة بانسيه يناير 2021م، لتكون ضمن المتحدثين بهذا المؤتمر عبر منصة ميكروسوفت تيمز والذى اشترك به 5 معلمين ومدربين وخبراء ميكروسوفت من الولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورا وغيرها.

من ناحية اخري وافق الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، على صرف منحتين للعاملين بالجامعة ، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد والمولد النبوى الشريف.



وقالت شيرين شوقى أمين عام جامعة بنها ان المنحة الأولى 750 جنيه وتأتي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وسوف يتم صرفها خلال شهر سبتمبر الجارى ، بينما تاتي المنحة الثانية وقدرها 750 جنيه بمناسبة المولد النبوي الشريف و سيتم صرفها خلال شهر أكتوبر القادم.



وأضافت أمين عام جامعة بنها إن المنحتين سوف يتم صرفهما من الموارد الذاتية وذلك طبقا لقرارات مجلس الجامعة ، مؤكدة ان إدارة الجامعة حريصة على دعم العاملين وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.



كما واصل الدكتور الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدن الجامعية بجامعة بنها من جولاته داخل المدن الجامعية لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.