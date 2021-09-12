انتقادات واسعة لمهرجان مجهول بالإسماعيلية لاختيار أجمل طفل بمشاركة سلمى الشيمي

انتشرت علي موقع الفيس بوك ، انتقادات، اثارها عدد كبير من مواطني الإسماعيلية، بعد إقامة مهرجان مجهول بأحد القاعات الخاصة بطريق عبد المنعم السياحي بوسط المدينة، لاختيار أجمل طفل وطفلة، وأثار حالة من الجدل من حيث الشخصيات المكرمة فى ذلك المهرجان.

وسخر رواد الفيس بوك من حضور سلمي الشيمي، فعاليات الحفل، لاختيار أجمل طفل.

وانتقدت سها محمود، من مواطني الإسماعيلية، انتشار المهرجانات والمسابقات المجهولة، والتى يقيمها بعض الأشخاص الذين يستغلون علاقاتهم وشعبها لتحقيق مكاسب مادية ومعنوية، وكان آخر هذه المهرجانات «مهرجان توب ايفنت لاختيار أجمل طفل وطفلة»، والذى أثار ضجة بسبب مشاركة شخصيات مجهولة وتكريمها، بالإضافة إلي ظهور سيدات عاريات.

كما شملت الانتقادات، تنظيم عروض بالألعاب النارية باحد فقرات الحفل المسائي، وهو ما يشكل خطورة مع وجود أطفال.

وكشفت المصادر أن الحفل من تنظيم مقاول يدعي احمد غربية، والذي أراد تحقيق شهرة له من خلال استضافة عدد من النجوم، أبرزهم الفنان ايهاب توفيق، محمد نجاتي، الفنانة ميسرة، عصام كاريكا، محمد فاروق شيبا.

وانتقدت والدة أحد الأطفال من ذوي الهمم، المشاركين في مسابقة الحفل لإختيار أجمل طفل، سوء تعامل إدارة المهرجان، ونشرت علي صفحتها الشخصية، قائلة:" منتهي قلة الذوق وسوء التخطيط والتنظيم، لما يتعمل مهرجان Top Event، ويتقال فيه تكريم لولادنا من ذوى الهمم وأعلى لايكات هايتكرم، ويقوم اللى قايمين على المهرجان ينزلوا بوست إنهم هايتعطفوا على ولادنا ويصعدوهم بدون حساب للايكات، بالمناسبة مازن كان من أصحاب أعلى لايكات يعنى مش كوسة ولا حاجة، وبعدين نزلوا بوست بميعاد الإيفنت الساعة ٥ ورحنا فى الميعاد وفضلنا متذنبين لحد الساعة ٨ تقريبا مع العلم جاى اطفال صغيرين من ذوى الهمم من محافظات تانية وتفضل الفقرات شغالة بدون أى ذكر للولاد ولا فاكرينهم أصلا وفى الآخر خالص بعد كل الفنانين مشيوا الساعة ١.٠٠ وبعد ماقربوا يكرموا المراكبى اللى واقف على الكورنيش قاموا مطلعين الولاد فوق المسرح وهيصة ومعجنة وقالولهم هانديكم شهادات".

أضافت:" حتة ورقة وما اخدناهاش كمان بعد كل التعب ده، الحقيقة المكسب الوحيد كام صورة لمازن مع بعض المدعوين من المشاهير كانوا أكثر ذوق وتقدير للولاد واحترام لوجودهم وكيانهم".

إختتمت والدة الطفل، من ذو الهمم، قائلة:" تجربة زى الزفت، وإن شاء الله عمرى ماهحط إبنى فى الموقف ده أبدا تانى إلا مع الناس اللى تقدر صح ومن بره إسماعيلية خالص وباعتذر لمازن عن كم التعب اللى حس بيه وراسه اللى وجعته فى الآخر، وبدأ يعيط وينهار، لإن طاقته خلصت".

من جهته كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، أن الهيئة العامة للمعارض، تعتبر إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة، والتى تتم فيها إقامة أى حدث من خلال الحجز بإدارة الهيئة، ويحصل المنظم للحدث على الموافقة بعد الحصول على العديد من التصريحات من عدد من الجهات، حتى لا يتم تنظيم أى فعالية إلا بضوابط.

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