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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الغرف التجارية: 90% من الميلامين الرخيص ضار ولا يصلح للاستهلاك الآدمي.. فيديو

أشرف هلال
أشرف هلال

حذر أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، من أطقم ميلامين تُباع في الأسواق، مصنوعة من مادة اليوريا السامة، يقدر ثمنها بـ400 جنيه، مشيرًا إلى أن المصانع المصرية تبيع الميلامين الأصلي بسعر 800 جنيه، وهو أقل في السعر من المستورد؛ نتيجة إغراق السوق بالأخير.

 

وأضاف "أشرف هلال"، خلال لقائه على قناة "الحدث اليوم"، أن 90% من الميلامين الرخيص في المحلات التجارية يحمل موادا ضارة، ولا يصلح للاستهلاك الآدمي، محذرًا من "سلع الأرصفة"؛ لأنها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتضر بالسلامة العامة.

 

وطالب أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، المستهلكين، بضروة شراء السلع من المحلات المسجلة رسميًا والشهيرة.
 


وتابع أشرف هلال: “اكتشاف هذه المادة من جانب عدد من التجار في غاية الصعوبة وكذلك بالنسبة للمستهلك العادي؛ ولاكتشافها لا بد من استخدام تحاليل متخصصة على نوعية الميلامين”.

 

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الأسواق تعاني من وجود منتجات من اليوريا المغشوشة تجاريا وصناعيا، وتسبب مرض السرطان للمستهلك؛ عقب تفاعلها مع الطعام في أثناء استخدامها، ما ينتج عنه مادة الفورمالين المسرطنة.

 

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