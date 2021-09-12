الأمم المتحدة تعلن توقيت توزيع المساعدة القطرية لقطاع غزة

أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن المنظمة الدولية ستبدأ الاثنين توزيع مساعدات نقدية لآلاف الأسر الفقيرة بقطاع غزة بموجب برنامج تموله قطر.

وقال وينسلاند إنه بموجب خطة التمويل المعدلة التي تمت بالتنسيق بين قطر والأمم المتحدة وأيدتها إسرائيل سيتم ضخ الأموال عبر أكثر من 700 نقطة توزيع في أنحاء قطاع غزة.

وأضاف وينسلاند في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد إن نحو 100 ألف مستفيد سيبدأون في الحصول على المساعدات النقدية يوم الاثنين.

في ذات السياق، قال الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان: "مثلما نشر رسميا، تمت تسوية إرسال المنحة القطرية للمحتاجين في قطاع غزة بواسطة آلية بمشاركة الأمم المتحدة، حيث يتم تمرير المنحة بواسطة كوبونات، وليس بواسطة حقائب تحمل أموالا نقدية مثلما كان الأمر سابقا".

وأضاف جندلمان: "عندما سيتم إيجاد مخطط مناسب يضمن عدم وصول هذا الأموال لتمويل أنشطة إرهابية، سيطرحه وزير الدفاع على رئيس الوزراء. المخطط السابق لن يتكرر".

وزار رئيس الجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، القطاع مطلع الشهر الجاري، بعد الاتفاق على تنفيذ مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة، والتي تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وتشمل التفاهمات الجديدة صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من خلال الأمم المتحدة عبر "برنامج الغذاء العالمي" التابع لها، حيث تتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات القطاع تلك المساعدات شهريا، بواقع 100 دولار لكل أسرة نقدا، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال الشهر سبتمبر الجاري.