إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بأسوان

تعرض 6 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم وجروح وكدمات في مشاجرة بأسوان.

وتم نقل المصابين إلي مستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية حيث تلقى مرفق الإسعاف اليوم إخطارا اليوم بوقوع مشاجرة بأسوان ، وتم الدفع بسيارات إسعاف لمكان المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالإشراف على مسابقة إختيار مديرى الإدارات التعليمية لإدارات كوم أمبو ودراو ونصر النوبة من بين 15 مرشحا تقدموا لهذه المسابقة وذلك تحقيقاً للشفافية والنزاهة في اختيار القيادات المطلوبة للإدارات التعليمية.

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وكانت من أبرز الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون على درجة معلم أول ( أ ) طبقاً لقانون الكادر رقم ( 155 ) لسنة 2007 ، وأن يكون قد أمضى سنتين على الأقل بهذه الدرجة ، بجانب حسن السمعة والسلوك والإتزان الشخصى والتفانى فى العمل والإبتكار والإبداع.

وأكد اللواء أشرف عطية على أننا نسعى دائماً على إختيار قيادات مخلصة وقادرة على الوفاء بتطلعات وطموحات النهوض بالعملية التعليمية بأفكار ورؤى بناءة وهادفة بما يتواكب مع التحديات الحالية.

وأشار أشرف عطية إلى أنه سيكون هناك تقييم مستمر للقيادات الجديدة من خلال قدرتهم على التعامل السريع مع كافة الإحتياجات والمطالب الخاصة بأبنائنا الطلاب وأيضاً بأعضاء هيئة التدريس ومختلف العاملين بالقطاع التعليمي ، والسعى المستمر للإرتقاء بالمنظومة التعليمية .



وكشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه جارى الإستعدادات لتنظيم فعاليات ملتقي الإستثمار الأول والذي يعد نقله نوعية هامة فى مجال التنمية المستدامة حيث يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتشجيع الإستثمار وتعظيم الفرص الإستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال من خلال التوسع فى إقامة المشروعات المتنوعة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد المحافظ بأن الملتقى سوف يشهد مشاركة واسعة لكافة مديرى الإستثمار بجميع المحافظات ، علاوة على ممثلي وزارة التنمية المحلية وهيئات التعمير والإصلاح الزراعي والتنمية الصناعية والإستثمار ومركز إستخدامات الأراضى.

كما أوضح اللواء أشرف عطية بأن هذا الملتقى يعد فرصة متميزة لتبادل الخبرات وطرح ومناقشة الفرص والتحديات التى تواجه قطاع الإستثمار بمختلف ربوع مصر ، لافتاً إلى أنه مخطط عرض الكثير من الرؤى والأفكار التي تساهم فى إيجاد حلول عاجله وسريعه للمشكلات التى تواجه الإستثمار بمختلف قطاعاته ، وليكون عامل جذب لمزيد من الفرص الإسثتمارية ورؤوس الأموال سواء من داخل مصر أو خارجها.