سقطت لافتة فوق رأسها.. التحقيق في مصرع طفلة داخل نادٍ شهير بالقاهرة

تباشر النيابة العامة التحقيق فى واقعة مصرع طفلة سقط فوق رأسها مظلة حديدية داخل إحدى الأندية بمنطقة حلوان .

فيما استدعت النيابة المسئولين عن إدارة النادي وشهود العيان للاستماع لأقوالهم حول الحادث ، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة ، وكذا أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالنادي لكشف ملابسات الحادث .

تلقى قسم شرطة حلوان إشارة من مستشفى عام مفاده استقبال جثة طفلة ، 8 سنوات، مصابة بكسور ونزيف داخلي بالرأس.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء لهو الطفلة داخل أحد الأندية بدائرة القسم سقط فوق رأسها مظلة حديدية تسببت في إصابتها إصابات بالغة توفيت على إثرها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.