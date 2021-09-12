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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تعليق ناري وصورة رسمية.. زواج أصالة وحسن فائق بين التأجيل والإعلان

أصالة و حسن فائق
أصالة و حسن فائق

مازال خبر زواج أصالة وحسن فائق يسيطر على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول صور تجمعهما معاً، وسط تأكيد بعض الإعلاميين المقربين من أصالة، والذين أعلنوا على الفور زواج أصالة وحسن فائق الشاعر العراقي . 

 

وسط التكهنات والأراء والصور والأخبار المتداولة، مازالت أصالة تلتزم الصمت ولم تعلن بشكل صريح زواجها من حسن فائق مدير أعمال النجم ماجد المهندس، ولم يعلن أحدهما الخبر بشكل واضح حتى الآن، وتركوا الجمهور يتوقع ويخمن بالمعطيات الموجودة وهي الصور ومباركات الإعلاميين.

 

تعليق أصالة على زواجها 

وسط الصمت المسيطر على الموقف، علقت أصالة تعليق واحد على زواجها من حسن فائق لكنه لم يكن بشكل رسمي ولا يعد بمثابة إعلان، بل كان جزءاً من موقف تعرضت له، حين قام أحد معجبيها من العراق بالتقاط صورة معها، ومازحها المعجب قائلاً :" صرت كنتنا"، " فى إشارة منه لوجود علاقة نسب  بالجمهور العراقي ، فردت أصالة رد عفوي وقالت: " صرت كنتكم" تأكيدا على خبر زواجها من الشاعر العراقى فائق حسن، وذلك في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي.

 

صورة عقد القران 

وتأكيداً لخبر زواج أصالة وحسن فائق، نشر الصحفي الشهير ربيع هندي صورة  للفنانة أصالة مع زوجها الجديد فائق حسن معلنا عن خبر زواجهما رسميا، وقدم لهما التهنئة، وذلك عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

 

وعلق ربيع هندي على صورة أصالة وزوجها قائلا:" كل شيء يقل إذا قسم ع اثنين إلا الحب فهو يزيد.. وهذا ما أتمناه للغاليين أصالة نصري وفائق حسن.. ألف مبروك.. وإن شاء الله أيامكم دوما حب وسعادة ونجاح".

 

ومازالت أصالة وزوجها الجديد لم يعلنا أو يشاركا أنباء عقد قرانهما على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تأكيد عدد كبير من أصدقائهما والمحيطين بهما. 

 

بعض الاعلاميين المقربين من النجمة السورية كشفوا حقيقة زواج أصالة والمفاجأة التي كانت تحضرها لجمهورها خلال أيام ، وكانت أبرزهم الإعلامية الكويتية مي العيدان التي أعلنت بشكل صريح عبر حسابها الشخصي في «إنستجرام» خبر زواج أصالة وكتبت :"«زواج الفنانة أصالة نصري من الشاعر العراقي حسن فايق، مدير أعمال ماجد المهندس».

 

وأعربت مي العيدان عن سعادتها بخبر زواج أصالة معلِّقةً على صورة تجمع العروسين في أحد الأماكن العامة: «ألف مبروك الزواج للمرة الثالثة».

 

من هو فائق حسن زوج أصالة الجديد ؟

ونرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن فائق حسن..

- شاعر عراقي .

-يبلغ من العمر 52 عاما

-يعمل مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس.

-تزوج في 2009 للمرة الأولى في حياته، لكنه انفصل عن زوجته دون أن يكون بينهما أطفال 

- تعاون مع عدد كبير من الفنانين خلال مشواره الفني.

- من أشهر أغانيه: "بين أيديا، يمكن أحبك، وحشني موت، وأنا حنيت"

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