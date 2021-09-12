أوقاف السويس: وصول 2 طن لحوم استعدادا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

أكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، الشيخ ماجد راضي فرج، وصول الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها ٢ طن لحوم إلى مديرية أوقاف السويس، بحضور الشيخ مصطفي عبد المتجلي، من التفتيش العام بوزارة الأوقاف؛ لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية خصصها الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال "راضي"، إن مشروع صكوك الأضاحي مشروع قومي ووطني يخدم أهالي المجتمع، من باب المشاركة الاجتماعية برعاية د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وتابع أنه تم تشكيل لجنة رفيعة المستوي برئاسته وعضوية مجموعة من قيادات مديرية أوقاف السويس لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في جميع أحياء المحافظة بالتنسيق مع وزير الأوقاف، والمحافظ، وخالد سعداوي سكرتير عام المحافظة، ومراعاة المناطق الأشد احتياجا والنائية.

ووجه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا سائلا الله أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد.