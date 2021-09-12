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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بتكلفة 9 مليارات جنيه.. التنمية المحلية تكشف عن خطة القضاء على المخلفات

صدى البلد

قال أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية، إن وزارة التنمية بدأت في التخطيط لحل أزمة المخلفات منذ أكثر من عامين، متابعا: الوزارة وضعت 3 محاور رئيسية لحل الازمة منهم تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

 

واستطرد "أحمد سعيد" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، المحور الثاني يتمثل في عمليات جمع ونقل المخلفات، والمحور الثالث خاص بالمؤسسات، مسترسلا: تطوير البنية التحتية يهدف إلى القضاء على المقالب العشوائية وإنشاء محطات معالجة سواء ثابتة أو متحركة.

 

وأضاف أن تكلفة تطوير البنية التحتية يصل إلى 9 مليارات جنيه، متابعا: تم الانتهاء من إنشاء 26 مدفن صحي وأكثر من 15 محطة ثابتة و7 محطات متحركين بإجمالي 3 مليار جنيه، مسترسلا: الوزارة إزالت أكثر من 40 طن مخالفات متراكمة، وذلك خلال عام ونصف فقط.

 

وأكمل: الوزارة قامت بالقضاء على جزء كبير من مقالب القمامة، منوها بأن الوزارة بدأت في استقبال عروض شركات نظافة مصرية لإدارة منظومة المخلفات منذ عام 2019.

وأوضح أنها أصبحت ظاهرة اجتماعية، مسترسلا: في حالة تطبيق المنظومة الجديدة سيكونوا من ضمنها، وسنوفر لهم تأمين صحي ومسمى وظيفي مختلف

وزارة التنمية المحلية المخلفات انتشار القمامة اخبار التوك شو منظومة المخلفات الجديدة

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