بمشاركة مصطفي محمد.. جالاتا سراي يتعادل 2-2 مع طرابزون في الدوري التركي

تعادل فريق جالاتا سراي مع مضيفه طرابزون سبور بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري التركي.

تقدم جالاتا سراي عن طريق إيمري كلينيتش في الدقيقتين 20 و33، قبل أن يقلص كورنيليوس الفارق بهدف لـ طرابزون في الدقيقة 41.

في الدقيقة 62 سجل نوكا إيمي هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وتواجد المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي في بداية اللقاء، قبل أن يدخل للملعب في الدقيقة 75 بدلًا من كريم أوغلو.

وارتفع رصيد جالاتا سراي إلى النقطة السابعة في المركز الخامس بترتيب الدوري، خلف طرابزون سبور الذي يحل رابعًا برصيد تسع نقاط.