طالبان ترث دولة مفلسة.. بنك أفغانستان المركزي خالِ من الأموال.. مسؤولو الحكومة نهبوا الثروات وهربوا

رئيس أفغانستان الهارب يعترف بنهب المسؤولين لأموال المساعدات

هكذا ستنقذ الصين حكم طالبان

توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10-20٪

يقول رئيس البنك المركزي الأفغاني السابق أجمل أحمدي إن 'الصدمة الثلاثية' التي يتعرض لها الاقتصاد الأفغاني قد تترك الشركات المحلية تكافح من أجل المستقبل مع تحرك البلاد نحو أزمة اقتصادية.

وبحسب تقرير موقع "بيزنس إنسايدر"، كان هناك جفافا إقليميا ثم جائحة كورونا.

وقال أجمل أحمدي في حدث استضافه المجلس الأطلسي يوم الجمعة إن طالبان تستولي الآن على السلطة. وقال إن طالبان "لديها عائدات كافية لإدارة تمرد ولكن ليس لإدارة حكومة".

مع بدء طالبان المهمة الصعبة المتمثلة في تولي حكومة ممزقة ومنقسمة، قال المطلعون والمراقبون الخارجيون إن الاقتصاد المحلي ربما كان على بعد أيام من الانهيار.

وكانت الأموال تنفد من البنك المركزي، دون دعم أو إمكانية الوصول إلى احتياطاته من خارج البلاد. وكانت العملة المحلية الأفغانية معرضة لخطر انخفاض حاد. وكان السكان المحليون يكافحون لمعرفة كيف ستؤثر قواعد طالبان المحلية على أعمالهم.

وقال أحمدي: "لا أريد أن أقول انهيار اقتصادي ، لكنني أعتقد أنه سيكون وضعًا اقتصاديًا صعبًا أو صعبًا للغاية، وأتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10-20٪".

يعتمد الاقتصاد في أفغانستان على النقد، وخاصة بالنسبة للشركات المحلية. نظرًا لأن المواطنين يجدون صعوبة متزايدة في الحصول على النقد والمدخرات، فمن المتوقع أن تعاني هذه الشركات.

وقال جوزيف فليمنج، العضو المنتدب في "Straife"، التي تقدم خدمات استشارية بشأن المخاطر لموقع "إنسايدر":"بالتأكيد، من المرجح أن تتأثر الشركات المحلية التي تعتمد على الخدمات للمنظمات غير الحكومية والمتلقين المباشرين للمساعدات الخارجية، لكن متوسط ​​الأعمال المحلية سوف يتأثر أكثر بكثير بالانهيار المستمر للأفغاني".

ولعل ما زاد الطين بلة هو التقارير التي تفيد بأن الرئيس السابق أشرف غني قد سرق ملايين الدولارات من أموال الحكومة عندما فر من كابول الشهر الماضي. ونفى غني هذا الأسبوع صحة التقارير قائلاً:"أنا وزوجتي كنا حريصين على شؤوننا المالية الشخصية".

لكنه أقر أيضًا بأن أفغانستان عانت منذ فترة طويلة مع المسؤولين الذين أخذوا نصيبهم من الأموال الحكومية. وجاء معظمهم من حكومات أجنبية أو مجموعات إغاثة دولية.

وقال في رسالة نُشرت على تويتر: "الفساد وباء أصاب بلادنا بالشلل لعقود، وكانت محاربة الفساد محور تركيز جهودي كرئيس. لقد ورثت وحشًا لا يمكن هزيمته بسهولة أو بسرعة".

قال بيتر سي إيرل، من المعهد الأمريكي للبحوث الاقتصادية، إنه من منظور دولي، بدا واضحًا أن الصين لديها مصلحة في التعامل مع طالبان.

وقال إنه من المرجح أن قبول بكين لطالبان سيكون بمثابة خطوة أولى نحو مساعدة طالبان في استخراج 'الثروة المعدنية الكبيرة' في الجبال الأفغانية وأماكن أخرى.

وتمتلك أفغانستان ثروة من الموارد الطبيعية، من الذهب والنفط إلى العناصر النادرة مثل الليثيوم. لكن تحرير ثروة هذه الموارد قد يستغرق وقتًا طويلاً.

وقال "بمجرد اكتشاف الثروة التي تستحق التنقيب، تكون عملية الاستخراج كثيفة رأس المال وقد تستغرق سنوات حتى تصبح منتجة. إذا كانت طالبان معادية للأجانب و/ أو أظهرت تناقضًا تجاه حقوق الملكية، فإن مجموعة شركاء التعدين والتنقيب المهتمين سوف تتضاءل بسرعة".

وقال فليمنج إن الانسحاب الأمريكي ربما خلق 'صفقة العمر' للصين. لكن بالنسبة للشركات المحلية ، كان المستقبل لا يزال ضبابيًا. وقال أحمدي إنه سيكون من الصعب أيضًا الحصول على العملة المحلية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى محدودية مرافق الطباعة الأفغانية، وأضاف 'التضخم سيرتفع بالتأكيد'.