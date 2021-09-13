وزارة الثقافة تنهي المرحلة الأولي من تطوير قرية حسن فتحي بالأقصر.. فيديو

قالت دعاء محمد الصادق، مدير مشروع إحياء قرية حسن فتحي، إننا انتهينا من أعمال الترميم ضمن المرحلة الأولى في قرية حسن فتحي بالأقصر، بالتعاون مع اليونسكو، مؤكدة أنهم بدؤوا العمل في ترميم القرية منذ شهر يناير 2020، وتم تجديد 3 مباني.

وأضافت الصادق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناه "الأولى"، أن المرحلة الثانية من التطوير، سيتم تمويلها من وزارة الثقافة والتطوير الحضاري، لافتة إلى أن تطوير المرحلة الثانية، يتضمن “بيت حسن فتحي” و"السوق"، كما أن القرية كانت تتضمن 83 منزلا لم يتبقَّ منها إلا 5 فقط.

وأوضحت الصادق ، أن سكان القرية كانوا يرفضون التطوير؛ بسبب خوفهم على منازلهم بأن يتم طردهم منها، مؤكدة أن 90% من الذين يعملون في تطوير المشروع؛ من أهالي قرية حسن فتحي.

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مشروع احياء وترميم المبانى التراثية بقرية القرنة وهى المسرح ، الخان، والمسجد واستمعت الى تفاصيل عن المشروع من المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى وممثلي وفد اليونيسكو بمكتب القاهرة الدكتور بشر إمام، سما مصطفى، المهندس زياد عامر، المهندس عماد فريد مدير المشروع بالشركة المنفذة في حضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر وعلاء عبد الجابر رئيس مدينة القرنة وقيادات وزارة الثقافة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، الدكتور فتحى عبد الدهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان احمد الشافعي رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة.



وقالت وزيرة الثقافة إن مشروع احياء وترميم المنشآت ذات الطابع المعماري المتميز بالقرنة يعد انجازا جديدا للثقافة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة وان حلم رائد فن العمارة حسن فتحي يتحقق بعد اكثر من 70 عاما.

وأضافت أن المشروع يعد تجربة رائدة للحفاظ على ارث ثقافي ومعماري هام ، مشيرة انه نموذجا مميزا للعمارة البيئية التى تستخدم الخامات المحلية لضمان بقائها وإدارتها بشكل جيد ، واكدت تبني فكر الحفاظ علي التراث المعماري والعمراني الغير اثري من خلال إعداد القوانين والتشريعات المنظمة لذلك مع اعادة تقييم الموجود منها لتتناسب مع المعايير التي تحددها الاتفاقيات الدولية المشاركة فيها مصر ، وتابعت ان فنون العمارة مرآة الشعوب وصون التراث الإنساني المادي بكافة أشكاله أحد أشكال ترسيخ الهوية.

ووجهت بسرعة الانتهاء من عملية الترميم وفق الخطة الزمنية الموضوعة تمهيدا لافتتاح المرحلة الاولي من المشروع نهاية العام الجاري والتي تضم منطقة الخان والمسرح والمسجد والاستعداد لإقامة مهرجان التحطيب في موطنه الاصلي بالقرية وتفعيل كافة الانشطة الثقافية من خلال المسرح وملتقيات التصوير ومراسم الفنانين التشكيلين.

وأوضحت اهمية سرعة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لانهاء المشروع بالكامل بنفس معايير الجودة لتكون واجهة لتنمية السياحة الثقافية والبيئية وتتحول القرية الي مزار ثقافي وسياحي عالمي ، مشيدة بما تم تنفيذه من اعمال الترميم وبدور ودعم اليونيسكو للحفاظ علي الطراز المعماري والبيئي المصري لرائد فن العمارة المهندس حسن فتحي مما يؤكد حرص مصر للحفاظ علي تراثها المعماري الفريد .