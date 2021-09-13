توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الدور الثاني لأداء الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، لاداء امتحان "الأحياء" بإجمالي عدد 6803 طلاب/طالبات.

كما يتوافد طلاب شعبة (الرياضيات) على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، لاداء امتحان "الرياضيات التطبيقية (استاتيكا)" بإجمالي عدد 2385 طالبا/ طالبة.

ويتوافد طلاب الشعبة الأدبية على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، لاداء امتحان مادة "الفلسفة والمنطق" بإجمالي عدد 6147 طالبا/ طالبة، ويتوافد ايضا طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) لقسم العلوم امتحان "مقاييس المفاهيم (الأحياء)" بإجمالي عدد 6 طلاب/طالبات، ولقسم الرياضيات "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)" بإجمالي عدد 23 طالبا/طالبة.

وتابعت غرفة عمليات التعليم ، وصول أوراق امتحانات الأحياء ، والاستاتيكا و الفلسفة التي من المقرر أن يؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم ، إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، وسط إجراءات أمنية مشددة من الجهات السيادية في الدولة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن جميع مراحل العمل بـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان طلاب الدور الثاني للثانوية العامة اماكنهم محفوظة في تنسيق الجامعات 2021.

وأضاف وزير التعليم أنه بعد ظهور نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة سيتم توزيع كل طالب على الكلية المناسبة لمجموعه حتى لو مجموعه كان في تنسيق المرحلة الأولى التي انتهت.

وكان أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن السر وراء حصول بعض طلاب الثانوية العامة على درجة النجاح فقط في أكثر من مادة هو "درجات الرأفة" التي رفعت حالة الطالب من راسب في المادة إلى ناجح بنصف الدرجة الكلية بالضبط.

وأوضح وزير التعليم أن الوزارة واجهت عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 حملة تشكيك مستمرة بلا مرجعية بخصوص سلامة عمليات التصحيح الإلكتروني.

وقال وزير التعليم “أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني بمجاني ل تظلمات الثانوية العامة 2021 حرصا على الشفافية ولضمان حقوق كل طالب متضرر من درجات رغم يقين الوزارة بسلامة ودقة التصحيح الالكتروني”.

وأضاف وزير التعليم “تم فحص الملايين من اوراق الاجابة المتظلم منها والتأكد من سلامتها و مضاهاة نموذج الاجابة”.

وأعلن وزير التعليم أنه تمت إضافة درجات رأفة حتى ١٠٪؜ من الدرجة الكاملة في جميع المواد قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأوضح أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ، كما تم اضافة درجات رأفة اضافية حتى ٥٪؜ من الدرجة الكاملة لمن هم على حافة النجاح (الراسبون في ٣ مواد + دور ثاني في مادة واحدة) ، و استفاد من ذلك ١٤٨٠ من الطلاب من هذه الدرجات.