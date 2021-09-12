نشرة الفن| أول صورة لأصالة وزوجها.. قصة القبض على سيف نبيل

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها أول صور للفنانة أصالة مع زوجها الجديد، وقسم القبض على المغني سيف نبيل في الإمارات، ومحمد سعد يعلق على شائعة وفاته.

نشر الصحفي الشهير ربيع هندي صورة للفنانة أصالة مع زوجها الجديد فائق حسن معلنا عن خبر زواجهما رسميا، وقدم لهما التهنئة، وذلك عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

كشف صحفي التابلويد اللبناني إيلي باسيل عن تفاصيل القبض على المغني العراقي سيف نبيل في الإمارات الأسبوع الماضي في فيديو عبر قناته على موقع يوتيوب.

هددت المذيعة مي العيدان بفضح فنان كويتي عبر حسابها على تطبيق سناب شات غدا، ووصفت بأنه "تخصص زواج متعة".

أعلنت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت الذي تقدم فيه دور ثريا زوجة فارس الضاهر، بعد أشهر قليلة من إعلان أبطاله استكمال أجزاء السلسلة.

طمأن الفنان محمد سعد جمهوره عبر موقع صدى البلد بعد شائعة وفاته؛ حيث أبدى انزعاجه من أخبار وفاته بفيروس كورونا.

هنأ الفنان وليد توفيق صديقه الإعلامي جورج قرداحي بتوليه منصب وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقال وليد توفيق في تصريحات لموقع صدى البلد، على هامش حضوره حفل دير جيست لتكريمه على مشواره الفني، إنه يبارك لجورج قرداحي على توليه منصب وزير الإعلام.

علق الممثل علي قاسم على ظهوره في فيديو كليب مغني الراب ليجي سي الجديدة "عرفة"، التي تم طرحها منذ ساعات على موقع يوتيوب.

اضطر الممثل الأمريكي بن أفليك، لحماية حبيبته النجمة الشهيرة جينيفر لوبيز من معجب قبل اقترابه منها أثناء مغادرتهما مهرجان فينيسيا بعد عرض فيلمه الجديد.

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن مصير الجزء الثاني من مسلسل القاهرة كابول بعدما عاد لتصدر قوائم المشاهدة مرة أخرى.

كشف الفنان والمنتج هشام جمال لصدى البلد عن حقيقة عودة تصوير مسلسل " عالم موازى " للنجمة دنيا سمير غانم .

وقال هشام جمال :" الأخبار المنتشرة بخصوص عودة دنيا سمير غانم لتصوير مسلسل عالم موازى غير صحيحة بالمرة "أي كلام ".

مازال حمو بيكا، يحيي حفلاته على طريقة “البلاي باك” ويعتمد على الدي جي، قبل أيام قليلة من بدء تطبيق قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الغناء باستخدام "الفلاشة" في الحفلات.