نشرة الفن| أول صورة لأصالة وزوجها.. قصة القبض على سيف نبيل

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها أول صور للفنانة أصالة مع زوجها الجديد، وقسم القبض على المغني سيف نبيل في الإمارات، ومحمد سعد يعلق على شائعة وفاته.
أول صورة للفنانة أصالة وزوجها الجديد رسميا
نشر الصحفي الشهير ربيع هندي صورة للفنانة أصالة مع زوجها الجديد فائق حسن معلنا عن خبر زواجهما رسميا، وقدم لهما التهنئة، وذلك عبر حسابه على تطبيق انستجرام.
ضرب حبيبته.. قصة القبض على المغني العراقي سيف نبيل في الإمارات
كشف صحفي التابلويد اللبناني إيلي باسيل عن تفاصيل القبض على المغني العراقي سيف نبيل في الإمارات الأسبوع الماضي في فيديو عبر قناته على موقع يوتيوب.
إعلامية تهدد بفضح فنان كويتي تخصص زواج المتعة
هددت المذيعة مي العيدان بفضح فنان كويتي عبر حسابها على تطبيق سناب شات غدا، ووصفت بأنه "تخصص زواج متعة".
كارمن بصيبص وظافر العابدين يبدآن تصوير الجزء الثالث من عروس بيروت
أعلنت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت الذي تقدم فيه دور ثريا زوجة فارس الضاهر، بعد أشهر قليلة من إعلان أبطاله استكمال أجزاء السلسلة.
أنا زى الفل.. محمد سعد لـ صدى البلد : شائعة وفاتي سخيفة
طمأن الفنان محمد سعد جمهوره عبر موقع صدى البلد بعد شائعة وفاته؛ حيث أبدى انزعاجه من أخبار وفاته بفيروس كورونا.
وليد توفيق: جورج قرداحي يستاهل يكون رئيس جمهورية مش وزير
هنأ الفنان وليد توفيق صديقه الإعلامي جورج قرداحي بتوليه منصب وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية الجديدة.
وقال وليد توفيق في تصريحات لموقع صدى البلد، على هامش حضوره حفل دير جيست لتكريمه على مشواره الفني، إنه يبارك لجورج قرداحي على توليه منصب وزير الإعلام.
بعد طرحها.. أول تعليق من علي قاسم على ظهوره في أغنية ليجي سي الجديدة
علق الممثل علي قاسم على ظهوره في فيديو كليب مغني الراب ليجي سي الجديدة "عرفة"، التي تم طرحها منذ ساعات على موقع يوتيوب.
شاهد... تفاصيل اعتداء بن أفليك على معجب بسبب جينيفر لوبيز في فينيسيا
اضطر الممثل الأمريكي بن أفليك، لحماية حبيبته النجمة الشهيرة جينيفر لوبيز من معجب قبل اقترابه منها أثناء مغادرتهما مهرجان فينيسيا بعد عرض فيلمه الجديد.
حنان مطاوع تكشف حقيقة البدء في تحضير الجزء الثاني من القاهرة كابول
كشفت الفنانة حنان مطاوع عن مصير الجزء الثاني من مسلسل القاهرة كابول بعدما عاد لتصدر قوائم المشاهدة مرة أخرى.
حقيقة استكمال دنيا سمير غانم تصوير مسلسل عالم موازي.. خاص
كشف الفنان والمنتج هشام جمال لصدى البلد عن حقيقة عودة تصوير مسلسل " عالم موازى " للنجمة دنيا سمير غانم .
وقال هشام جمال :" الأخبار المنتشرة بخصوص عودة دنيا سمير غانم لتصوير مسلسل عالم موازى غير صحيحة بالمرة "أي كلام ".
قبل تطبيق قرار المنع.. حمو بيكا يغني بـ "فلاشة" في حفل جديد بالساحل الشمالي
مازال حمو بيكا، يحيي حفلاته على طريقة “البلاي باك” ويعتمد على الدي جي، قبل أيام قليلة من بدء تطبيق قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الغناء باستخدام "الفلاشة" في الحفلات.