نظافة وتجميل القاهرة: هنخلص الشوارع والأحياء من المخلفات أيًا كان وضعها.. فيديو

قال اللواء اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إنه تم رفع 500 طن مخلفات من محيط سور مجرى العيون.

وأضاف "الشرشابي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "المنطقة الجنوبية ومناطق مصر القديمة والسيدة زينب وأحياء طرة والمعصرة والمعادي، بها حجم كبير من التراكمات، وسيتم التعامل معها أيا كان وضعها، لتخليص الشوارع من المخلفات".

وأوضح: "غالبية التراكمات في محيط سور مجرى العيون ردش، وأنا أناشد المواطن بأن رقمي هو 15264 اتصل بنا وسننقل لك الردش مجانا من أمام منزلك بسياراتنا"، مؤكدا: "هنتعامل مع أي تراكم أيًا كان وضعه أو منظره، وهنخلص الشوارع والأحياء من التراكمات".

وأكد أن محافظة القاهرة تراهن على وعي وثقافة المواطن المصرى للحفاظ على المناطق بعد تنظيفها بالكامل، حتى لا تعود كما كانت عليه في السابق، معقبا: "كل الشعب المصرى يصعب عليه العامل الذى يكنس اللى في الشارع، ولو بيصعب عليك مترميش حاجة في الشارع".