بكاء وزغاريد.. تشييع «عروس الجنة» خلال موكب جنائزي مهيب في كفر الشيخ

شيع الآلاف من أبناء مدينة كفر الشيخ، مساء اليوم، جنازة بوسي البرعي «عروس الجنة»، خلال موكب جنائزي مهيب وحاشد، وانطلقت زغاريد النساء، يرددن «لا إله إلا الله»، وسط حالة من الحزن الشديد وبكاء أقاربها وأصدقائها، من هول وصدمة هذا الموقف.

وفي سياق متصل، سادت الأحزان أرجاء مدينة كفر الشيخ، عقب تعرض بوسي البرعي «عروس الجنة» كما أطلق الأهالي عليها، إلى حادث مروري أليم، راحت ضحيته وأصيب خطيبها، وذلك بمحافظة دمياط، أثناء الذهاب لشراء بعض الأثاث المنزلي لتأثيث شقة الزوجية.

ولم تنقطع الأحزان، أيضاً، على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى دفتر عزاء كبير، خاصة أن «عروس الجنة» بوسي البرعي، كانت تنتظر حفل زفافها في 17 سبتمبر الجاري، وكانت تدعو جميع أصدقائها عبر الهاتف والسوسيشال ميديا، وعندما علموا بوفاتها في هذا الحادث الأليم، وقع الخبر عليهم كالصاعقة.

واتشحت صفحات صديقاتها بالسواد حزناً وحداداً على فراقها، يذكرن المواقف النبيلة لها، ودماثة أخلاقها ومساعدتها للجميع، وحبها لأعمال الخير، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة.