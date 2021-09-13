خبير آثار يكشف عن العصور الذهبية في مصر القديمة.. فيديو

قال الحسين عبد البصير مدير متحف الأثار بمكتبة الإسكندرية ، إن مصر القديمة كان بها 3 عصور ذهبية الأول عصر الدولة القديمة " عصر الأهرامات " وعصر الانتقال الأول و عصر الدولة الوسطي ، مؤكدا أن عصر الانتقال الثاني بدا في نهاية الدولة الوسطي .



واضاف الحسين عبد البصير خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أنه في نهاية الدولة الوسطي حدث الكثير من الهجرات للبدو المتواجدين علي الحدود المصرية والذين تسللوا داخل مصر بشكل سلمي وبعدها كونوا حكم الهكسوس الذى ظهر في الأسرة الـ15 والـ16 في الدلتا .



واوضح الحسين عبد البصير ، أن المهاجرين جاءوا إلي مصر بسبب الرخاء الذى كان بها وبالتالي تسللوا بهجرات فردية مؤكدا أن ما ساعدهم علي ذألك هو عدم المركزية وضعف الحكام في مصر وقتها ، مؤكدا انهم استغلوا ضعف الحكام وسيطروا علي البلاد .



قال دكتور حسين عبد البصير، الخبير الأثري، ومدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، أن المركب الأولى للملك خوفو كانت موجودة في منطقة الهرم الأكبر، مؤكدا أنه كان مخططا لنقلها للمتحف المصري الكبير.

وأضاف عبد البصير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية” أن المركب الأولى تم نقلها للمتحف المصري الكبير، في حين أن المركب الثانية سيتم العمل على ترميمها وتجميعها حتى تكون مثل المركب الأولى.

وتابع الخبير الأثري، ومدير متحف اثار مكتبة الإسكندرية، أن المركب تزن 45 طن، أطلق عليها البعض مراكب الشمس أو المراكب الجنائزية ، ولقبها البعض بـ سفن روح الآلهة .