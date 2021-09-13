تفاصيل منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة..التنمية المحلية توضح

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة قامت بتسليم 5 محطات ثابتة و4 محطات متحركة لمحافظة القاهرة، وذلك لمعاجلة وجمع المخالفات الصلبة.



وأضاف وأضاف “قاسم” خلال مداخلته ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، أن محطات معالجة وجمع المخلفات بالقاهرة تساعد على انتهاء أزمة تجمع القمامة بالشوارع، وذلك من خلال نقلها عبر سيارات جمع القمامة التي تكون تسعى لجمع 5 أطنان مخلفات.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن هناك 5 آلاف عامل نظافة مدربا على منظومة النظافة الجديدة التي تم تطبيقها في المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية والغربية بالقاهرة.





وأوضح أنه تم التعاقد مع شركتين وطنتين وهما شركة ( إرتقاء ) للمنطقة الغربية بالقاهرة وتضم جاردن سيتي والزمالك وسيلها بولاق أبو العلا والموسكي وباب الشعرية ووسط القاهرة ثم الوايلي ومنشية ناصر و شركة “انفيرو ماستر”في المنطقة الشرقية التي تضم أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر غرب وهما وطنيتان ومتخصصتان بالطبع في إدارة المخلفات والمحطات الوسيطة ولهما سابقة أعمال في هذا المجال في الجمع السكني وفي الشوارع .





وكشف أنه تم الاستقرار على هاتين الشركتين المنتميتان للقطاع الخصا بعد تقدم ستة شركات حتى فازا بتغطية المنطقة الشرقية والغربية بعد عرض فني ومالي في نهاية 2019 بمشاركة عدد من الوزارت بالقاهرة .

