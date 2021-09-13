عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة..التنمية المحلية توضح

خالد قاسم، المتحدث
خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة قامت بتسليم 5 محطات ثابتة و4 محطات متحركة لمحافظة القاهرة، وذلك لمعاجلة وجمع المخالفات الصلبة.


وأضاف وأضاف “قاسم” خلال مداخلته ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"،  أن محطات معالجة وجمع المخلفات بالقاهرة تساعد على انتهاء أزمة تجمع القمامة بالشوارع، وذلك من خلال نقلها عبر سيارات جمع القمامة التي تكون تسعى لجمع 5 أطنان مخلفات.

 

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن هناك 5 آلاف عامل نظافة مدربا على منظومة النظافة الجديدة التي تم تطبيقها في المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية والغربية بالقاهرة.

 

وأوضح أنه تم التعاقد مع شركتين وطنتين وهما شركة ( إرتقاء ) للمنطقة الغربية بالقاهرة وتضم جاردن سيتي والزمالك وسيلها بولاق أبو العلا والموسكي وباب الشعرية ووسط القاهرة ثم الوايلي ومنشية ناصر و شركة “انفيرو ماستر”في المنطقة الشرقية التي تضم أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر غرب وهما وطنيتان ومتخصصتان بالطبع في إدارة المخلفات والمحطات الوسيطة ولهما سابقة أعمال في هذا المجال في الجمع السكني وفي الشوارع .
 


وكشف أنه تم الاستقرار على هاتين الشركتين المنتميتان للقطاع الخصا بعد تقدم ستة شركات حتى فازا بتغطية المنطقة الشرقية والغربية بعد عرض فني ومالي في نهاية 2019 بمشاركة عدد من الوزارت بالقاهرة .
 

التنمية المحلية خالد قاسم منظومة النظافة الجديدة اخبار التوك شو قانون النظافة

ترشيحاتنا

3 آيات قرآنية تصلح حال أبنائك خلال شهر.. رددها صباحا

السيارة جيب رينيجيد 2022 العالمية تظهر بتمويهات تجسسية .. صور

تسريبات تكشف نية سامسونج إطلاق هواتف Galaxy Note جديدة

فوائد شرب المياه للحامل وجنينها

لمواجهة إعصار شانتو.. قرارات عاجلة من الحكومة الصينية

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 13 سبتمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

أول صورة للفنانة أصالة وزوجها الجديد رسميا

رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب تعلن مفاجأة عن حالة مؤمن زكريا

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

حظر استخدام الموبايل في المدارس للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالية الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلبا أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

فيديو

كواليس دهس سيارة نقل لميكروباص في جسر السويس| فيديوجراف

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

فيديوجراف.. إصابات بالجملة .. أبطال مسرحية زقاق المدق في خطر

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ